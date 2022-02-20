YouTube頻道「Pan Piano」由辣妹美女鋼琴師「小P」經營，儘管她入鏡彈琴從來不露臉，但憑藉精湛琴藝和火辣好身材，仍狂吸306萬人訂閱，人氣極高。日前PTT鄉民曾瘋傳疑似小P過去的正臉照，當時引爆一陣網路熱議；小P近日以最火紅動漫《咒術迴戰》女主角「祈本里香」造型亮相，並用男主角「乙骨憂太」的小玩偶遮住她的美腿「絕對領域」，可愛兼具性感的模樣再度引爆話題。

小P前(18)日預告將帶來《劇場版 咒術迴戰 ０》的主題曲，只見照片中她以《咒術迴戰》女主角「祈本里香」造型亮相，身穿超短裙版深藍色洋裝搭配白領及紅領結，雖然看不到臉，但儼然就是一個超性感版的祈本里香；她手中還拿著男主角「乙骨憂太」的小玩偶，剛好遮擋住她的美腿「絕對領域」，模樣可愛兼具性感。

當晚她除了發布「會員專屬」影片外，也大方分享了3分19秒的彈鋼琴影片，標題為「劇場版 呪術廻戦 0 主題歌 一途」；這次她的一雙白皙美腿盡展無遺，而雙手也有如十隻玉蔥般，在鋼琴鍵盤上飛舞，彈奏出美妙日本火紅動漫樂章，讓喜愛她的網友同時沉浸在視覺與聽覺雙重享受中，這正是她成功吸引廣大訂閱的秘訣。

（影片來源取自《Pan Piano》若有移除請見諒）

網友讚道：「仙女小P」、「這腿美得犯規」、「愛了」、「完美」、「終於看到 Pan Pan 的玉足了」、「腿美到我必須浮出來讚嘆一下」、「彈得很好看」、「我等不及看電影了」、「超有才」、「太驚人了」、「彈得好棒」、「里香長大如果是這樣的話，難怪我們乙骨會成為純愛戰神XD」、「會發光呀，光環，女神」、「這是十年後的里香醬嗎？」、「這鋼琴好白，這腿真好聽」、「里香也沒妳香」，好評不斷。

《咒術迴戰》故事敘述一對青梅竹馬的戀人乙骨憂太與祈本里香，原本約定好長大以後要結婚，並且要永遠在一起，但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，甚至一心求死。終於，在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入「咒術高專」學習咒術，讓他結識了新同學禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心防，並決定在這裡找到活下去的自信，與解開里香詛咒的方法。

祈本里香。（圖／車庫、羚邦提供／© 2021 JUJUTSU KAISEN ZERO The Movie Project © Gege Akutami/Shueisha）

而另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻「詛咒」。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心，被捲入這場爭鬥中的咒術高專一年級生乙骨，能否阻止夏油傑的野心，並且順利地解開里香的詛咒？《劇場版 咒術迴戰 0》將在2月24日起於全台正式上映。