恐怖、驚悚的廁所常常是電影公司愛用的拍攝素材，如果這場景真實出現生活中，你會嚇到嗎？一名網友在臉書社團發文，在他的發的3張照片中，看見黃色如「符咒」般的紙條貼滿整間廁所，他說這是在某百貨公司的9樓，廁所內亮著微微的紅光，讓他「拉鍊來不及拉差點閃尿在褲檔」；網友看見也紛紛發文表示這是鎮煞嗎？好可怕、猛鬼廁所；不過也有網友解釋這是某電影宣傳布置。

有名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並附3張圖片，他在貼文寫下「某百貨公司9樓廁所....拉鍊來不及拉差點閃尿在褲檔...」；從3張圖片的內容可以看見牆壁上到處貼滿密密麻麻黃色的長方型紙，紙上寫著看不懂的文字，像極了符咒，背景又有紅光微微亮著，難怪讓網友差點閃尿在褲子上。

網友看到紛紛留言表示「是在鎮壓什麼東西嗎？」、「鎮煞！？」、「看來是密室逃脫」、「好可怕」、「網美打卡聖地」、「這是百貨公司廁所還是太平間廁所….」、「真的假的啊」、「猛鬼廁所」，還有網友開玩笑說「由此可見，櫃姊的怨念有多深」、「沒有紙的時候急用啦」、「我還以為連廁所內也開放許願卡」；不過也有網友留言解釋，這是某「電影宣傳的佈置」、「主題廁所」。

有名網友拍下廁所貼滿符咒，嚇的他差點尿到褲子，照片一出網友們熱議。（翻攝自爆廢公社）

有名網友拍下廁所貼滿符咒，嚇的他差點尿到褲子，照片一出網友們熱議。（翻攝自爆廢公社）