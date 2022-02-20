「誰擾亂了法老的安眠，死神將張開翅膀降臨他的頭上。」這是埃及法老圖坦卡門陵墓上的詛咒。然而，這句咒語並沒有阻擋探險者的腳步。

1922年11月26日，英國考古學家霍華德卡特和卡納凡勳爵來到了圖坦卡門的陵墓，不顧墓地上法老的詛咒，打開了墓門。

不久，死神便降臨到這些挖掘者身上。最先遭受厄運的就是卡納凡勳爵。1923年4月4日，卡納凡勳爵死於敗血症。彌留之際，卡納凡勳爵說道：「我聽見了他的呼吸聲，我要隨他而去了。」

1928年4月，卡特最重要的助手，考古學家亞瑟梅斯也不幸死亡。他也是打通圖坦卡門陵墓的人。1929年，卡納凡勳爵的夫人也死去了。先後有22位與圖坦卡門陵墓直接或間接扯上關係的人死於非命。

這引起學者專家的注意，他們開始研究「法老的詛咒」之謎，並提出了幾種解釋。

有生物學家提出頗具有吸引力的說法，即在古代墓穴和木乃伊體內，存在大量已經生存了3000多年的病菌，人一旦染上，有可能致命。

也有人認為，陵墓壁畫上的顏料里都摻入了毒藥，陵墓建成後立即密封，藥力得以有效保持，所以其毒性到現在還有相當大的威力。

另一些專家發現，許多法老陵墓、包括金字塔的一部分都是由帶放射性的石料砌成的。

這是令人毛骨悚然的未解之謎，仍期待專家有更具說服力的解釋！