網友爆料屏東縣政府祭出同意書，要2/18前入住防疫旅館的民眾「簽約自費」，且得先扣個人防疫補助金。（圖／翻攝PTT）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布表示，去年12月14日至今年2月18日入住防疫旅館隔離者，住宿費由中央全額負擔。就有民眾上網爆料，入住屏東防疫旅館將退房時，被要求簽下同意書，將抵扣防疫補償金用來支付旅館費，若不足額還要另外清償，引起PTT網友熱議直呼不要簽。

原PO在PTT八卦板以「屏東縣府要求簽防疫旅館費用同意書」為題發文，指出這兩天有被隔離民眾，被要求在退房時簽下同意書，該民眾為被縣府強迫送指定防疫旅館的舊案，且適用中央公布2月18日前的公費補助，但同意書內容提及「本人同意由屏東縣政府先行代為支付住宿費，並將所申請嚴重特殊傳染性肺炎隔離期間防疫補償金及居家隔離補助，用以支付防疫旅館住宿費。如仍有不足部分，本人負清償責任」，等同於縣政府先借錢給你付房費，優先抵扣個人防疫補助，最後還是民眾自掏腰包。

原PO也補充，該照片是今天（20日）飯店透過LINE傳給即將解隔離的民眾，要求在退房當天簽，所以無法補上日期重拍，但與飯店對話紀錄都有存證下來。

貼文引起網友熱議，認為屏東縣政府未依中央指示，「屏東有自己的玩法」、「不意外，馬上發明自願付費切結書」、「補助不足以支付時，願負清償責任...自費啊」、「怕收不到錢用強迫的，真行」、「笑死，想強制隔離人又不想付錢」、「就是中央地方互推責任啊，所以叫人先簽」。

也有不少人奉勸千萬不要簽，「簽下去任人宰割」、「不要簽，我就看他用那條法律不讓你走」、「既然是同意書那就不要簽啊，他也沒轍」、「補償金為什麼要被你管要不要付？」、「真是這樣大家就繼續抵抗實名制吧」、「好喔，那這樣我絕對不會掃實聯」。

疫情中心指揮官陳時中19日表示，2月18日以前，追溯到去年12日14日入住防疫旅館隔離者，住宿費由中央概括承受，2月18日以後，若地方政府或民眾要在防疫旅館隔離，「基本上是誰送就由誰負責」，地方政府如果執意要送到防疫旅館，或是認為對於市民服務比較好，就由地方政府來付；如果市民自己要住，就由市民自己付。