提到「瑪卡」總讓人有無限想像，尤其特別顯現在男性身上。不過，瑪卡是什麼？功效好處又有哪些你真的知道嗎？為什麼想到要增強體力時總先推薦瑪卡？市售產品百百種，成分含量、品種、配方、廠牌皆攸關瑪卡保健的成效好壞，到底該怎麼挑瑪卡才能真正補充有感？專科醫師歸家豪提醒，有4大挑選重點需注意。

源自於南美洲安第斯山脈的高山植物「瑪卡」，另有祕魯人蔘美稱，營養成份豐富，故被廣泛使用為營養補給。瑪卡的根部有黃、紅、紫、黑等顏色，每種各有其獨特的營養價值，可增強體力、促進新陳代謝、活力充沛、滋補強身。

挑選關鍵1＞瑪卡推薦每日要攝取到2500毫克

想要透過瑪卡滋補強身，歸家豪醫師提醒，「成分足量」且「持續補充」是關鍵。根據國際許多醫學期刊研究，若希望能夠達到每日體力完整補充，建議至少每日攝取2500毫克的糊化濃縮瑪卡，這裡要注意的是，是經過『糊化濃縮』達到足量，而不是非n倍濃縮還原的數字，並且要持續攝取一段時間。『糊化』是將瑪卡根乾燥研磨後，低溫加熱去除澱粉的過程，此方式可以保留營養成份，提升身體對瑪卡的吸收和消化。

因此在購買前，必須檢視每個品牌的建議每日食用量，通常一粒膠囊或錠劑重量不超過2公克，且除了瑪卡成份之外還有其他非功效成分，因此在扣除其他成份之後，往往要攝取足量而吞食很多膠囊，所以針對不喜歡或是不會吞膠囊的人，建議挑選粉包的型式，在接受度及功效持久度上都會是較好的選擇。

挑選關鍵2＞瑪卡功效需有副成份精胺酸2500毫克

瑪卡市售產品不會只有單一成份，為了提升瑪卡保健效果，通常會添加L-精胺酸，它是一氧化氮(NO)的前驅物，是充滿活力的胺基酸，為身體重要的傳訊因子，主要存在於牛肉、堅果等食物中，有助於減少運動時肌肉消耗的氧氣量，可以提升保護力、增強體力及調節生理機能，更與男性魅力密不可分，雖然人體可自行製造，但所需含量遠不及人體所需，故有額外攝取的必要，建議每日攝取量可有2500毫克。另外，能引出瑪卡功效的加分成分還有刺五加、透納葉、蛹蟲草、鋅等，都是補充複方瑪卡的不錯選擇。

瑪卡功效需有副成份精胺酸2500毫克。/圖片來源shutterstock

挑選關鍵3＞瑪卡品種黃金比例

如上面所述，瑪卡品種多元，各自有其營養價值及不同保健功效，目前市面瑪卡產品多以黃色、紅色、黑色品種為主，不過應如飲食攝取均衡，像是大研生醫的精氣神瑪卡粉包，是以40%黃瑪卡、30%紅瑪卡、20%黑瑪卡及10%紫瑪卡的黃金比例組合而成，吃一包即能攝取各品種的營養價值，使保健功效大大加分！

此外，瑪卡最大的迷思就在不是只有男性能吃！女性也能補充，對於增加運動表現、激發潛在力都有幫助，提升兩性幸福美滿。

挑選關鍵4＞瑪卡挑選大廠牌安心無虞

面對眼花撩亂的廠牌及產品，你通常會怎麼選呢？這時挑選有規模、知名度高的大廠牌準沒錯。大研生醫精氣神瑪卡粉包選用的就是來自美國TERRASOUL®原廠六倍濃縮馬卡，100%秘魯安第斯山脈高原種植，瑪卡主成份含量高達2500毫克，還有添加關鍵複方的2500毫克精胺酸，以及刺五加、葡萄糖酸鋅、蛹蟲草子實體及透納葉等等，經過各種營養標示的「建議添加量」添加到足量，真材實料，並經過SGS塑化劑、重金屬、農藥等等檢驗合格，消費者不怕白白攝取、浪費金錢。

挑選保健食品絕對不能盲選，唯有聽從專家指示才能吃得安心，進而達到身體保健之功效，因此在被壓力壓榨的世代，不妨適量攝取保健食品，為身心健康多一分保障！