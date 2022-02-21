頭燈照亮前進路線，小心翼翼踏穩每個腳步，上攀下鑽，深入地底石灰岩溶洞，感官在黑暗中倍數放大，動物在幽微間棲息安居，鐘乳石結晶閃爍隱隱光亮。

壽山的季節限定行程，現在就出發探險地底異世界！

崎嶇嶙峋的珊瑚礁石灰岩地形是高雄後花園——壽山一大特色，由於石灰岩多孔隙及節理裂面，長時間經雨水及地下水進行沖蝕、淋溶、沉澱作用，造成許多溶蝕洞穴，洞內鐘乳石、石筍、石柱、石簾等地質景觀造型千奇百怪，吸引遊客探索尋奇。

認識珊瑚礁石灰岩地形

深入石灰岩洞，城市秘境探險趣。

壽山約有150多個大大小小的石灰岩溶洞，國家公園自然管理處於2019年起建立石灰岩洞穴管理系統，管制每年11月1日至隔年4月30日探勘申請，目前僅「猩猩洞」、「天雨天財洞」、「北峰極樂洞」和「金瓜洞」開放，在石灰岩洞保育巡守員帶領下，可視時間和體能安排半天至1天行程。其中，「北峰極樂洞」最具挑戰性，需於洞口架設繩索輔助下攀，洞口與洞底落差約達4層樓高，驚險指數排名第一；「金瓜洞」因形似金瓜的鐘乳石得名，內部潮濕，鐘乳石持續生長中，且固定住了幾隻蝙蝠，因鄰近「北峰極樂洞」，常規劃順遊；若是石灰岩洞初體驗，建議以半天時間走訪「猩猩洞」和「天雨天財洞」。

• 有關探洞、攀岩申請及活動注意事項，請上壽山國家自然公園查詢

晴天的中午12點，陽光正好自「天雨天財洞」灑落，有種拍攝電影海報的震撼度。(攝影/Carter)

探洞幼幼班 夾縫求生記

沿龍泉寺木棧道走到國泰休息區，切往左邊礦區方向的山徑，才剛開始暖身，帶領我們的石灰岩洞保育巡守員黃揮能已宣布，抵達第一道幼幼班關卡「猩猩洞」。樹林掩護入口，巨石正中央，一道幽黑小門彷彿有神秘魔力，吸引人帶著些許期待、又緊張地步步靠近。高明流頭燈朝洞穴深處試探，岩壁透過工作手套傳來冰涼觸感，謹慎地下切一小段斜坡，站上平直甬道感受石灰岩洞清冷空靈的氣息。

挑戰「猩猩洞」的洞中洞，不只考驗身材；也考驗技巧。(攝影/Carter)

「猩猩洞」名字來自於洞中石筍形似3隻神氣活現的猩猩，當然還得解放自己的想像力，才能順利解謎闖關。另一趣味點在於洞中有洞，保育巡守員黃揮能指向岩洞中一道狹窄裂縫說：「等一下從這裡鑽出來！」他篤定的語氣換來一行人齊聲驚呼不可能。不讓眾人有太多時間猶豫，立即彎身爬進另一端入口岩縫，夾在嶙峋岩石與平滑地面之間，我們像準備偷襲的特勤部隊，緩慢匍匐前進，誰知鑽過小洞後才是考驗的開始，硬著頭皮乖乖聽從黃揮能的指引，找腳點、閉氣縮胸、扭轉身體，使盡力氣把自己推出那道考驗身材的裂縫，最後終於成功出現在眾人面前時，竟有種破繭而出、重獲新生的悸動。

網美必拍 等待俗稱「耶穌光」的美景降臨

離開「猩猩洞」，黃揮能繼續帶著我們左彎右繞，踏上崎嶇不平的珊瑚礁岩地形，走過架設完善的木棧道，來到網美最愛拍照入鏡的壽山秘境「天雨天財洞」。

跟隨巡守員指引匍匐爬行進入石灰岩洞，好玩又刺激。(攝影/Carter)

緊抓著樹根，鑽進僅容一人通過的洞口，雙腳著地頓時進入另一番天地，溶洞頂端裂口如天窗，點亮洞穴內黑暗，據說下雨時如水濂落下，故稱為「天雨」。黃揮能目光銳利地四處掃射，原來他在尋找動物蹤跡，黑暗洞穴中除了可能有蛇以外，還常常見到灶馬、巨型長尾蛛、白額高腳蛛等生物。

前往石灰岩洞的路上，行經錯綜復雜的原始山徑。(攝影/Carter)

繼續穿越右邊平坦狹長的隧道後，末端忽現柳暗花明。正午時刻，寬闊挑高的岩洞中，光束自天井灑落，是拍攝此洞最好的時機，而這一處似隱士高手練功地的出塵秘境，卻因為天井像銅錢中間的方孔，獲得了「天財」這個世俗的名字。

雖然到訪當天陽光不夠強烈，看不到廷得耳效應所形成的「耶穌光」，但柔和漫射的光線，倒有另外一種如夢似幻之美。壽山探洞初體驗成就解鎖，卻讓人意猶未盡，還未下山，就已預約好下一回的進階班，再來一趟探洞行。

本文作者:李曉萍