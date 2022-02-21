高雄最大的喜憨兒庇護工場，日前於和發產業園區正式揭幕，庇護工場提供心智障礙者烘焙工作訓練，在過程中從被服務者轉化為服務者，而新落成的工場將升級化產能，讓憨兒在更好的職場環境盡情發揮。
剛出爐的糕點傳來陣陣奶油香，伴隨著機器規律的聲響，師傅們忙不停，揉麵糰、包餡、送烤箱、包裝……埋頭製作今天要出貨給門市的麵包和點心。生產線上，有幾位比較不一樣的身影，動作可能不夠利索，卻按照步驟、有條不紊地把商品包裝得漂亮整齊。他們是工場內的庇護員工，領有智能障礙手冊的他們，以自己的雙手自食其力，從工作中傳遞每個生命獨一無二的價值。
座落於高雄大寮和發產業園區的喜憨兒庇護工場，是喜憨兒基金會繼義式料理、創作料理、生機鍋物和喜歡你咖啡後，於去年底正式成立的高雄最大庇護工場，負責供應門市每日麵包糕點，製作喜餅、餐盒與電商產品。共300坪寬敞新穎的空間內，近18位全職庇護職員每天來打卡「上班」，另有6位憨兒工讀生，協助分發、包裝剛出爐的美味麵包，組裝喜餅禮盒。
「庇護工場和一般生產線不一樣，我們有就業服務員從旁協助庇護員工，注意他們的情緒和工作狀況，協助與其他員工溝通。」負責南區產銷的蔡佳容協理說。她表示，庇護工場的目的，是要訓練身心障礙者獨當一面，最終希望庇護員工能走入職場，擁抱更寬廣的未來。
21歲的小婷是一名輕度身心障礙者，負責包裝餅乾、麵包、西點等。小婷剛到庇護工場時，因為和就服員不熟，許多事情不敢主動確認，導致工作品質無法達到要求，經就服員了解陪伴後，小婷逐漸進入軌道，連程序最複雜、最要求手指精細度的包裝吐司，也能夠迅速理解並完成，其他庇護員工有需要幫忙，也會挺身而出，工作中的小婷，彷彿長了一雙翅膀，有了擁抱夢想的力量。
「身心障礙的孩子參與工作勞動，最重要的是讓他們不要待在家裡，外出面對生活與人互動，可以激發他們的潛能，能力得到提升，生命也更有尊嚴。」蔡佳容說。庇護工場擁有完善的無障礙設施，庇護員工和一般員工彼此都要經過教育訓練，對缺乏社會經驗的身心障礙者而言，更容易作為跨出職場的第一步。
工讀生阿成之前就曾在公司遭到歧視，很快就離職了，備感挫折的阿成以及父母，不知道該如何是好，直到他進入庇護工場接受訓練，過程中阿成不僅本分工作做得很好，還額外跟組長學習喜餅組裝、跑包裝機的工作。找到自己正確的位置，阿成好像開竅一般，變得獨當一面，現在他每天早上5點起床準備，轉乘四趟車準時上班，不畏辛苦努力工作的模樣，成為許多新進員工的榜樣。
庇護工場協助身心障礙者用雙手自食其力，而多元的教育訓練，尾牙和員工旅遊等活動，拉近他們與社會的關係，生活也變得更豐富。高雄市目前共有12家庇護工場提供170名身心障礙朋友工作機會，營業類型則包括餐飲、香皂、服飾製作、飲料及清潔服務等。而為疫情下艱苦經營的社會企業盡一份力量，政府也推出五倍券加碼方案，持振興五倍券至庇護工場消費，就會依五倍劵的額度現場加碼50％，鼓勵民眾透過消費做公益，支持身心障礙工作者成長，讓他們朝未來展翅高飛。
本文作者:李瑰嫻
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