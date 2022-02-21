生活作息是否正常，往往是健康狀態的決定性因素。《歐洲心臟病學會》（ESC）刊載的研究顯示，較早的睡眠時間與較低的心臟病風險有顯著關聯。

●早睡早起較健康？ 研究稱心血管風險少24%

該研究利用英國生物樣本庫（UK Biobank）中的88,026位受試者資料，平均年齡為61歲左右、年齡區間為43-79歲，其中58%為女性。測試方式是用腕帶式感測器在7天內蒐集受試者睡眠開始與結束時間，並引領受試者完成健康與身體狀況評估調查。

此外，研究團隊亦為受試者進行重新診斷，項目包含心臟病、心臟衰竭、與缺鐵相關的心臟病、中風與暫時性腦缺血等疾病。在平均5.7年的訪談期間，3,172 名受試者 (佔總體之3.6%) 被發現罹患上述心血管疾病。

(圖/潮健康提供)

研究結果顯示，睡眠時間落在「午夜之後」的受試者，心血管相關發病機率最高。相反地，睡眠時間介於晚上10點至11點間的受試者，心血管疾病發病率顯著降低。比起晚上10點至11點入睡的受試者，晚睡者罹患心血管疾病風險升高12%；與晚上10點前即入睡的受試者相比則提升24%。

●12點過後才睡 恐打亂生理時鐘增心血管風險

如果以性別作為分析基準，該研究顯示女性增加心血管風險的可能性更高。研究主要作者、英國艾希特大學系統神經科學高級講師David Plans表示，可能與人體的內分泌系統有關。

內分泌對晝夜節律紊亂的反應具有性別差異，也可能與受試者大多為停經後的婦女的年齡有關。從文獻回顧可發現，停經後婦女罹患心血管疾病的風險大幅增加。

(圖/潮健康提供)

Plans指出，從研究結果來看，規律且在固定時間上床休息，對於心血管健康而言可能是負擔最小的作法。特別是午夜12點過後入睡，容易打亂人體的生理時鐘，迫使身體重新適應不同的作息型態，是影響心血管健康的不利因子。

不少研究皆指出人體的晝夜節律，有助於調節身心靈狀態，並與排毒、血液循環和新陳代謝有重要關聯。雖然無法從研究中得知，為何心血管疾病與睡眠時間有關，但各種觀察性研究結果顯示，不固定的生活作息，會對心血管健康產生不利影響，特別是那些習慣晚睡、輪班工作者的潛在傷害，更值得個人與政府提高重視。

David Plans指出，雖然尚無證據解釋心血管疾病與睡眠時間的因果關係，但睡眠時間過短，可能是潛在的心血管風險因子。

單以女性來說，荷爾蒙對於晝夜節律的影響，以及停經後身體荷爾蒙所帶來的變化，恐使心血管疾病的致命風險增加。提醒人們，維持規律作息、並在固定時間點起床，對各年齡層尤其中老年人相當重要。