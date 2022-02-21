邱女士今年76歲，因膝關節退化、軟骨破裂導致嚴重痛症，有時甚至會軟腳，出外都需吃力地杵著助行器，別說要「安享晚年」，根本連最基本的行走都有困難。經專業骨科醫師審慎評估及與醫師充分討論後，邱女士還是想保留自身關節，再加上考量術後恢復期長短，她最後選擇施作膝關節微創合併自體軟骨移植再生手術。

知名骨科診所鍾承翰院長分享，邱女士術後90分鐘即開始練習行走，而14天後已可自行行走不需倚靠助行器或拐杖幫忙，近期回診約為手術後7週，走路不再卡卡，坐下、走樓梯甚至跳都不是問題。

●膝關節退化老少成因不同 年長者多因長期損耗

膝蓋每天都需承受人體重量，隨著年齡增長，損耗時間越來越長，也更容易開始出現退化問題，但其實，並不只年長者膝關節會退化。

鍾承翰院長表示，一般來說膝關節損傷可分別由年齡跟職業來看：年輕人喜歡運動，甚至有時關節軟骨受傷還是持續重訓、深蹲，因此關節損傷多以外傷或未妥善治療運動傷害為主因；老年人則常因長年工作（久蹲、久站）造成退化性關節炎，嚴重時可能會導致軟骨破裂，形成骨刺、關節變形導致患者膝部腫脹、疼痛難耐。

●微創特性「傷口小、恢復快」 讓手術不再可怕

年長者膝關節退化除了長期損耗之外，與軟骨修復能力也有極大相關。鍾承翰院長說，根據研究顯示，40歲以上或中年族群，體內已幾乎沒有玻尿酸合成酶，進而導致軟骨再生能力大幅度下降，損傷後自我修復能力不佳，需靠補充再生因子、關節保養品或手術治療。

而近年來隨著醫學發展，手術傷口越來越小，也不像過去那般令人聞之色變。鍾承翰院長指出，膝關節微創手術特色在於：（一）手術時間短（二）手術失血量少（三）恢復時間短。

過去施行人工關節置換手術，通常需要一至兩天或甚至一周才比較能下床活動，而膝關節微創手術術後約一個半小時就能下床，後續復健時間也較短，並且能保留自己原來的關節而非用人工假體關節，因此也越來越多人選擇施作。

●膝蓋也需日常保養 顧好骨本再搭配適當運動

為了延緩膝關節退化，日常居家保養也相當重要，鍾承翰院長提醒，患者平時要注重「鈣質」吸收，讓骨頭變得強壯。再來，適當使用關節營養品，能讓關節軟骨更結實、有彈性，而將膝關節狀態維持好後，可以再進行適度運動增加肌耐力。

肌力訓練可分成兩部分進行，一是大腿股四頭肌以及核心肌群的訓練，包含深蹲、半蹲、階梯及核心訓練，或從坡度不會太陡峭的登山運動開始；第二個是伸展運動，如拉筋、瑜珈等，協助加強肌肉的延展性還有健康度，進而讓患者保持長期健康而不至軟骨早期磨損。