陳小姐，40歲上班族，半年前在開車時，突然一陣心悸、胸悶、呼吸困難，感覺好像心臟病發作，趕緊至醫院急診。理學檢查、抽血、心電圖各種檢驗通通正常，醫師告訴她：「可能是太緊張吧。」但是這種恐怖的經驗接下來幾週仍不時發生，陳小姐到過幾家醫院求診，做了更深入的檢查，仍無異常發現，有的醫師說「沒病」，也有醫師說「可能是壓力造成的」。因常無預期發作，陳小姐變得不太敢出門，工作、生活都受到很大的影響。

林口長庚醫院精神科主任劉嘉逸指出，陳小姐罹患的應該是恐慌症。恐慌症是一種「焦慮疾患」，其特徵是「無預期」的、「陣發性」的「嚴重」的焦慮發作，周一或長假過後最好發。它的症狀包括：

(1)情緒症狀：個案會在很短的時間內（通常幾分鐘不到），發展出極度的緊張害怕

(2)身體症狀：高度的焦慮導致嚴重的感覺神經與自律神經失調，如心跳加速、心悸、呼吸困難、窒息感、噁心、暈眩、腸胃不適、顫抖、四肢發麻、盜汗、冷顫或熱潮紅等

(3)認知症狀：因為身體的不舒服來得又急又猛，個案常會有快失去控制，快發狂，甚至快死掉的感覺。

由於恐慌症並不是心理的疾病，而是生理疾病，是腦部掌管「焦慮」的神經細胞自發性敏感所引起，與壓力無關，因此會無預警的發作。

然而，恐慌症個案若未能被正確診斷出來，接受適當治療，會伴隨懼曠症，對生活功能影響甚劇。而重複的正常檢驗報告或醫療評估更讓個案徬徨無助──「明明這麼不舒服，會什麼醫生都說沒問題？」久之甚至併發慮病症或憂鬱症。

劉嘉逸說明，「陣發性」及「無預期性」是恐慌症重要的特點，也是它與一般焦慮疾患不同的地方。比如「泛焦慮症」也是一種焦慮疾患，它的焦慮是輕中度而持續的，自律神經症狀也是輕中度而持續的，個案常常覺得焦躁、緊張、心跳快、呼吸急促，遇壓力則略加重，因此個案對自己的狀況較能掌握；恐慌症則是「無預期」的「嚴重」發作，除了情緒症狀外，對身體症狀的驚恐（覺得快失控或快死掉），使得個案於發病初期會常跑急診室。

恐慌症狀嚴重度高，不用藥物很難緩解。劉嘉逸指出，通常急性恐慌發作需立即服用高效度的抗焦慮藥，然而抗焦慮藥有成癮性，只適合必要時或短期服用，持續治療以抗憂鬱劑要為主。