谷愛凌（Eileen Gu）的LV廣告。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，18歲中美混血滑雪女將谷愛凌（Eileen Gu）是各大時尚品牌的夢幻模特兒，專家更指，她是10年難得一見的人才。

滑雪公主谷愛凌在本屆北京冬季奧運上包辦2金1銀大放異彩，CNN指出，谷愛凌不只在大陸掀起旋風，過去幾年更陸續將自己打造為頂尖運動員，以及身價相當高、同時吸引中西方時尚品牌的模特兒。

Eileen Gu's popularity in China makes her luxury fashion's dream model - CNN Style https://t.co/tlh9d4ht0s — Minglestein (@applesandquails) February 12, 2022

2021年，谷愛凌相繼在國際雪聯自由式滑雪世界盃及冬季極限運動會（Winter X Games）賽事上奪得金牌，同時間她也與不同時尚品牌簽約，並且加入知名模特兒經紀公司「IMG Models」，成為凱特摩絲（Kate Moss）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等超模的師妹。

事實上，谷愛凌也是奧運會上獲得最多贊助的運動員之一，抵達北京參賽時，她的身上一共有超過20個商業合約，品項遍及耳機及豪華汽車凱迪拉克（Cadillac）等。

谷愛凌（Eileen Gu）的市場爆發力。

CNN指出，谷愛凌在中國大陸受歡迎的程度，是她對各大品牌來說特別有價值的原因。

自從2019年決定代表大陸出賽以來，谷愛凌的流利中文幫助她爭取到不少大陸廣告合約，代言產品擴及牛奶、咖啡，甚至是電信。

根據貝恩策略顧問公司（Bain and Co.）預估，大陸即將在2025年成為全球最大奢侈品市場；商業雜誌《政治活動》（Campaign）亞洲版推算，谷愛凌在大陸的每一件新代言能為她進帳1500萬人民幣（約新台幣6605萬元），這還是她還沒在冬奧奪金時的價碼。

上海傳媒文化公司「BOH Project」創辦人邱博瀚（Bohan Qiu）分析，谷愛凌人氣暴漲的時機正好是大陸的民族自豪感上升之際，對於這個世代的人來說，許多名人都是「國內導向的」，所以谷愛凌作為一半美國人、一半中國人，也能夠流利掌握兩種語言，對於大陸年輕世代來說非常具有全球吸引力，他說大陸的Z世代也包含那些同時了解中西方脈絡的人，「她絕對是十年一遇的人才。」

谷愛凌曾成為時尚雜誌的封面人物，出席巴黎時裝周，坐在路易威登（Louis Vuitton）大秀的前排，她在接受香港版「時尚雜誌」（Vogue）專訪時曾表示，「時尚世界幫助我平衡我的訓練，就像滑雪，當模特兒需要非常好的表達及性格，它需要創意、自信、以及學習、適應的能力，在滑雪及模特兒之間轉換變成了兩者之間的休息及練習，最終幫助我在各個領域更有動力。」

谷愛凌的社群媒體也飄出時尚味，包括Instagram、小紅書、微博，她的貼文在訓練及時尚中轉換，邱博瀚說，不同於許多大陸名人受到經紀人的更多保護、較難分享自己真實的一面，谷愛凌沒有防備的態度讓她更容易和中西方年輕粉絲建立連結，這些人想要看到訓練、運動、官方形象以外的谷愛凌。

CNN也指出，在許多西方品牌因為爆出爭議受到大陸消費者抵制之際，谷愛凌拒絕捲進政治紛爭，可能也讓她被視為風險較低的品牌大使。

針對外界詢問新疆、彭帥相關提問，谷愛凌表示沒有必要分裂，強調她所做的一切都是為了包容。