星座專家唐綺陽分析2/21~2/27星座運勢，本周諸星順行，也沒有任何行星移動，因此更加注重各星之間的相位所帶來的影響。首先是金星、火星相合，眾人專注投入工作，不過在忙碌之餘也要懂得放鬆、尋找樂趣。

此外金火相合也會造成桃花消息來來去去，再加上2星逐漸往冥王星靠近，以前就想要斷捨離的人事物，現在都會俐落地斷乾淨，思維也更加清晰，知道自己想要什麼、不想要什麼，準備展開新生活，是個可能引發離職潮、搬家潮等很多大變動的時期。

再者太陽已經進入雙魚座，其守護星木星和海王星也即將相合，雙魚座應多加把握主動權，凸顯個性與存在感。最後本周木星來到11~13度，所以出生星盤有12~14度者，將在這一周受到木星放大與加持。

重要星象：金火相合，太陽進雙魚，木星11-13度

【工作注意：牡羊、雙子、處女、天秤】

牡羊：有升官機會，因女性而幸運

雙子：凡事要提前準備，避免臨時動議

處女：有競爭與比較，反能帶來進步

天秤：注重未來佈局，而非速成

【桃花注意：巨蟹、獅子、摩羯、雙魚】

巨蟹：輕鬆開放的態度，讓感情運大開

獅子：易有爭論與磨合，關係步入新階段

摩羯：展現居家風格，更能吸引人

雙魚：有莫名的吸引力及桃花機會

【財運注意：天蠍、射手】

天蠍：找到對的方向，財運就能打開

射手：理財的關鍵時刻，尋求高人指點

【健康注意：金牛、水瓶】

金牛：事務繁多，需要好好的休息

水瓶：注意環境衛生，當心傳染病