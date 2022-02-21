美國加州是最支持可再生能源的州，也大力引進最新儲電系統，位在莫斯蘭丁(Moss Landing)有世界最大的儲能設施，它是Vistra Energy公司所製作的世界上最大的鋰離子電池。雖然理想很豐滿，但是它有一個小問題，就是容易熔毀，要是發生燃燒更就麻煩，火勢很難撲滅。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，當地新聞稱， 2月13日，該儲電系統發生熔毀，自動警報系統立即通知消防隊前來，所幸當消防隊抵達時，已被電廠的自動滅火系統給降溫，算是虛驚一場。

該公司表示：「100 百萬瓦的二期工程發生部分電池熔毀，立即啟動了早期檢測安全系統，沒有人員受傷。」

雖然沒有明顯的火勢，但十幾個鋰電池組已經熔化，這絕對不是好事，該公司上一次的類似事件發生在去年9月，當時過熱的鋰電池引發小程度燃燒，自動滅火系統立即澆滅，連帶造成大約7,000 個電池的附帶損壞。

這起事件顯示鋰電池存儲系統相當脆弱，而且容易著火，更麻煩的是，要是火勢變大，鋰燃燒造生的火災溫度非常高，要是水不過多，很難將其撲滅。

目前該公司正在調查是什麼原因導致安全系統啟動，早期證據顯示電池發生短路，造成煙霧。