摩鐵房務員分享工作趣聞。（截自臉書團《●【爆怨公社】●》）

擔任摩鐵房務員，難免遇上讓人尷尬的情況。一名房務員就分享，某次正在清潔房間，隔壁房客人打開窗戶「大戰」，全都聽得一清二楚，男客還吼「妳要吃嗎？」，讓眾房務員超害羞，一位大姐還開完笑「你們誰要去吃？記得爬窗戶進去，新鮮的」，讓眾多網友笑翻。

一名汽車旅館房務員在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》發文，呼籲客人「不要開窗戶之後，然後就開始做好嗎？」，她表示旅館的窗戶隔音非常好，但一開窗戶叫床聲會很明顯，房間傳來大戰聲音，女生喊：「太大力了我會壞掉」，男生說：「寶貝我要射了！！！我要射哪裡？？？妳要吃嗎？？？」，讓在隔壁房間打掃的原PO及其他房務員聽得超害羞。

不過一名房務大姐偷偷開玩笑說：「看你們誰要去吃，記得爬窗戶進去很好吃喔，新鮮的」，讓原PO直呼：「大姐妳這是在分享經驗的意思嗎？」。最後更打趣說：「好啦！開窗戶給人家聽你們叫床聲隨便你們啦！我們聽到其實很興奮…噢！不是！是害羞啦！」。

房務員生動的敘述讓破萬網友笑翻，紛紛回應：「笑死」、「笑死 到底多愛跟人分享歡樂啦」、「下次可以錄音嗎」、「笑死了！他們是想獨樂樂不如眾樂樂」、「工作辛苦之餘其實聽聽這些也不錯，療癒」、「哪間，我也想去聽」。還有同業回：「之前每天看活春宮，客人都忘記拉窗簾」。