法國總統馬克宏辦公室今天表示，俄羅斯總統普丁告訴馬克宏，正在白俄羅斯舉行的軍演結束後，打算從白俄羅斯立即撤軍。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）與普丁（Vladimir Putin）通電話結束後，法國方面表示，這項宣稱「必將獲得證實」，並說似乎不同於白俄羅斯政府發表的聲明。

俄羅斯與盟國白俄羅斯的聯合軍演原定今天落幕，但稍早白俄突然宣布延長演習，並說俄羅斯軍方將「繼續校閱」，同時俄國將在烏克蘭北部邊界附近留駐大批部隊。（譯者：曹宇帆）1110221