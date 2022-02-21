菲律賓民答那峨島發生地震 規模5.9 05:522022/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓民答那峨島發生地震 規模5.9。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）今天表示，菲律賓民答那峨島（Mindanao）發生規模5.9地震。 路透社報導，德國地球科學研究中心說，地震深度10公里。（譯者：曹宇帆）1110221 德國ZEW經濟景氣指數 連兩月攀升 新加坡放寬台旅客抵境免PCR 擴大免隔離國家 #菲律賓 #民答那峨島 #德國 #科學研究中心 #曹宇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連3周Delta掛零 女足國手染BA.2 羅一鈞揭盛行國 15:402022/02/18 生活 藥華藥仲裁案勝訴免賠48億 股價跳空漲停 14:412022/02/16 財經 德國鐵路兩車對撞 釀1死14傷 12:412022/02/15 國際 俄烏戰雲密布 歐亞股大跌 04:102022/02/15 財經要聞 《產業》東協去年汽車產銷量回升 RCEP＋普及率增衝刺後市 11:252022/02/16 財經 《國際經濟》德國2月經濟信心上揚 軍事風險仍大 11:422022/02/16 財經 本土＋4 境外移入大增66例 日本12例最多 14:042022/02/20 生活 編舞家樊怡君 寫給台灣瓶中信 04:102022/02/15 藝文副刊 《國際政治》俄羅斯指撤軍需要時間 德國部隊抵立陶宛增援 10:512022/02/18 財經 菲總統候選人小馬可仕：擬南海部署軍事保衛領海 13:362022/02/16 國際 19歲嫩妹想當「連環殺人魔」 網交騙砲大屠殺：見一個砍一個 18:302022/02/17 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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