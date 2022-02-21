德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）今天表示，菲律賓民答那峨島（Mindanao）發生規模5.9地震。

路透社報導，德國地球科學研究中心說，地震深度10公里。（譯者：曹宇帆）1110221

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