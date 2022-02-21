烏克蘭東部緊張情勢持續升高，法國總統馬克宏再度居中斡旋，今天致電俄國總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基。馬克宏與普丁同意加強外交努力，全力促成烏東停火。普丁還告訴馬克宏，他打算在和白俄羅斯的聯合軍演結束後，立即從白俄撤軍。馬克宏在與澤倫斯基的通話中，澤倫斯基也同意立即停火。

烏東緊張情勢似乎出現轉機。馬克宏與普丁熱線通話後，克里姆林宮發表聲明指出，兩人討論需要加強研究外交解決方案，避免烏東部緊張情勢升高。法國總統府發表聲明，兩人同意將在幾小時內嘗試立即召開工作小組會議，希望促成烏東停火。澤倫斯基也同意立即停火，並呼籲在歐洲安全合作組織架構下與俄國盡速談判。

俄羅斯與盟國白俄羅斯的聯合軍演原定周日（2/20）落幕，但稍早白俄突然宣布延長演習，並說俄羅斯軍方將「繼續校閱」，同時俄國將在烏克蘭北部邊界附近留駐大批部隊。法國總統府表示，普丁在電話中告訴馬克宏，白俄羅斯舉行的軍演結束後，打算立即從白俄羅斯撤軍。法方表示，這項宣稱「必將獲得證實」，並說似乎不同於白俄羅斯發表的聲明。

英國首相強生表示，普丁對馬克宏的承諾是一個正面的跡象，顯示俄方可能仍願意以外交途徑解決烏克蘭危機。但強生也強調，普丁必須從烏克蘭邊境撤軍。

美國國務卿布林肯今天表示，所有跡象顯示，俄羅斯即將入侵烏克蘭，不過布林肯誓言，美國將努力到最後一刻，看看外交斡旋能否遏阻俄羅斯不致越雷池一步。