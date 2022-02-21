在奧運摘下銅牌的運動員，很多時候是比拿下銀牌的對手更高興的。美國愛荷華大學在東京奧運的時候指出：「這很違反直覺，一般而言銀牌選手的表現更好，但第3名選手的表情看起來更快樂，勝過那些第2名選手。」

美國明尼蘇達大學使用表情捕捉軟體來研究，統計142項賽事的413位運動員，橫跨67個國家，發現金牌選手當然是最爽的，其次是銅牌選手，再來才是銀牌選手，統計出來是銅牌選手微笑的比例高於銀牌選手。

究其原因則是心理預期的落差，銀牌選手大部分具備爭金實力，心理上會拿自己和金牌選手比較，他們有一點點懊惱：假設更改了剛才某個動作，是否就可以拿下金牌？如果是對打類的競技，銀牌經常是輸掉的一方獲得，也就是常說的「痛失金牌」「銀恨」。

台灣舉重女將陳玟卉在東京奧運64公斤量級意外拿下銅牌，她原本以為自己是第4名，「已經哭著在收拾東西」，最後降臨的銅牌也還是讓她哭了，不過是喜極而泣。銅牌選手通常會拿自己和第4名比較，想著自己能站上領獎台就很高興。在對打類的比賽，除非是沒有銅牌戰的賽事，否則銅牌者是由勝方獲得。

這種心理狀態其實每個賽事不盡相同，例如李智凱感動國人的鞍馬銀牌，還有大陸女將谷愛凌在冬奧坡面障礙技巧的逆轉銀牌，都可以看出他們比銅牌選手更高興。明尼蘇達大學的研究，主要可能是想展示自己的表情捕捉軟體很厲害而已。