這波寒流今進入尾聲，其近年罕見的威力造成全台急凍，今晨「最暖」的地方在宜蘭9.6度，其他地區都只有8至9度。濕冷空氣續發威，連風都特別大，中央氣象局低溫、大雨、強風特報三箭齊發。預估今白天起寒流減弱，但回溫有限，冷空氣餘威還要再待個好幾天。

今晨平地最低溫在台中大甲8度，另桃園楊梅8.8度、台南學甲9.5度，加上宜蘭三星的9.6度，全台跌破10度，從氣溫分布圖來看，台灣幾乎成了一個「結霜的番薯」。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，氣溫將自谷底回升，不過爬升緩慢，白天仍又濕又冷。

吳德榮指出，由於雲層厚實，台南以北水氣豐沛，各地仍有降雨機會，這兩天的雨時大時小，就算雨停了時間也不會很長。今各地氣溫：北部9至15度、中部8至17度、南部10至20度、東部10至19度。

根據最新模式模擬，冷空氣雖逐漸減弱，「也只是超級冷跟好冷的差別」，明天短暫空檔後，周三起鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢加大、氣溫再度下降，要等到周四鋒面離開，連日雨勢才會轉乾，桃園以南恢復晴朗穩定。