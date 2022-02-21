北京冬奧在國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）的盛讚中落幕，做為地主的中國大陸拿下冬奧隊史最多的金牌，一舉攻佔獎牌榜第3，壓過了在夏季奧運的頭號強敵美國隊。榜首是冬季霸主挪威的16金，其次為德國12金，第3名為大陸9金，美國、瑞典、荷蘭都是8金。

挪威：16金、8銀、13銅

德國：12金、10銀、5銅

中國大陸：9金、4銀、2銅

美國：8金、10銀、7銅

不過美國隊仍保有超車第3名的機會，主因是女子花式滑冰的瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥風波。ROC（俄羅斯奧會）在瓦莉娃的優秀表現之下摘得團體賽金牌，美國隊屈居銀牌。團體賽結束後爆發瓦莉娃使用禁藥的疑雲，日後調查結果可能取消ROC的成績，美國隊將可以遞補金牌，達到9面金牌而衝上獎牌榜第3。

然而美國奧會不斷施壓攻擊瓦莉娃，鬧上國際仲裁庭之後，國際奧會宣布取消頒獎典禮，團體賽的選手們至今沒有領到獎牌（日本隊銅牌）。

《今日美國》報導美國花滑隊向仲裁庭上訴，要求在閉幕典禮之前頒發花滑團體賽的獎牌，「這是選手們應得的。」美國隊的請求隨即遭到仲裁庭駁回，選手們最終只領到1隻「金墩敦」玩偶，依照過往禁藥案處理的速度，他們要拿到獎牌（即使是銀牌）可能是很久以後的事了。本屆ROC在國際注目下獲得6金、 12銀、14銅，在獎牌榜排名第9。