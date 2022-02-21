知名海鮮直播主「丟丟妹」李明珊傳出彰化伸港老家遭劫，其父親福哥李慶福出面澄清，是弟弟住處大年初四遭歹徒2人分持長、短槍闖入，搶走20、30萬元，和美警方組成專案小組連日鎖定歹徒行跡偵辦，20日凌晨前往雲林縣某汽車旅館攻堅，其中楊嫌眼見逃不走，竟舉槍自轟倒臥血泊，送醫後不治，警方今天上午宣布破案，也將進一步說明案情，全案將擴大偵辦。

彰化縣伸港鄉日前發生的歹徒蒙面持槍搶劫案震驚各界，彰化縣刑大、和美分局連日埋伏、跟監，鎖定48歲楊姓男子等2名歹徒行蹤，昨天凌晨2時，荷槍實彈趕赴雲林縣某家摩鐵攻堅，警匪對峙過程、槍聲響起劃破寧靜的夜晚。

警方攻入摩鐵房間內時，赫見其中1人已身中1槍，倒臥血泊中，另名男子當場棄械投降乖乖就逮。警方火速將楊嫌送醫搶救，但因傷勢十分嚴重，有生命危險，今稍早不治身亡；警方清點後發現，歹徒身上僅剩數萬元現金。

根據了解，2名歹徒都是和美鎮人，為何會光天化日下持槍到伸港鄉民宅行搶，事前如何獲悉貿易商友人交貨款給「丟丟妹」的叔叔，搶到的數十萬元現金，都花用在何處？金流與行搶動機都是警方偵辦時欲釐清的重點。

「丟丟妹」的父親李慶福經營海產批發為業，網路直播拍賣風氣開始後，家族營運模式也隨之轉型，加上「丟丟妹」外型亮麗、台風穩健，口條好講話又接地氣，直播時更不吝於穿著火辣秀出姣好身材，拍賣手法吸引數十萬死忠粉絲，一炮而紅，日前突然宣布無限期停播時就曾引發諸多揣測、議論。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980