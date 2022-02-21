「天龍國」要換人當了嗎？遠百竹北店日前開幕，包括Lady M等知名店家進駐，成了新竹人新寵。百貨內一間手搖飲店，順勢推出一杯要價385元的頂級飲料，被網友分享後造成轟動，「這一杯抵我3天午餐錢」，由於價格實在太驚人，老闆娘出面回應了。

這間手搖飲店設櫃在甫開幕的遠百竹北店，菜單上除了最貴的「布酪蜜奶烏」一杯要價385元，其他奶烏系列包括人蔘、川貝、榛果等也要365元，比一客牛排還貴，萬一不小心點錯飲料，恐怕「被迫財富自由」。

網友分析，「布酪蜜奶烏」顧名思義是布丁、酪梨、蜂蜜加上烏龍茶為基底的奶茶，不解就算酪梨、蜂蜜稍貴，也不至於價格高成這樣，「人蔘、川貝比較便宜，定價策略讓人疑惑」。

手搖飲老闆娘出面表示，店內用的都是真材實料，例如「人蔘奶烏」使用知名品牌的養氣人蔘、「川貝奶烏」加了川貝枇杷膏。至於超高檔的「布酪蜜奶烏」，則採用台灣百分之百純蜂蜜、酪梨量超多，由於食材成本高，所以反映在價格上。

網友質疑到竹北展店後漲價，老闆娘說現有的2間分店價格一致，並沒有賣得比較貴。部分網友支持老闆娘創意，認為實際反映成本無可厚非，「價目表寫得很清楚，今天不是做好了收你385元，嫌貴可以不要點」。