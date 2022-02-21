藝人KID（林柏昇）出道多年憑著「人來瘋」又幽默的主持風格，受到大批觀眾喜愛。而不久前KID才在社群媒體上公開正妹女友「東區妹仔」Rita的正面照公開甜蜜戀情，沒想到就在他38歲生日前夕，便透過YouTube頻道直播求婚過程，讓網友們一同見證他們的愛情，使留言處瞬間被刷爆，就連前女友許維恩也出面發聲。

KID在20日晚間便在網路上發出求婚預告，沒多久後就在YouTube頻道上公開向「東區妹仔」求婚的過程，只見當時的他收起過往的孩子氣，穿著帥氣筆挺的西裝、手拿著一大束花，並露出即將成為人夫成熟的笑容，等著遠方的女友到來，而當女友就定位後他便拿出鑽戒表示「全世界都以為我是個野人，不會有這一天，但大家從來不知道，我跟妳在一起一個禮拜後我就想娶妳了」甜蜜的誓言感動現場70名親友與線上4萬名網友。

隨後，KID也在IG上公開當天一系列求婚照片並表示「以下開放祝福！不管是我生日或我結婚！謝謝大家喔～我要力拼幾隻小野人出來玩了」大方透露生子計畫，並標記「#結果小野人全部超吵我變瘋面仔#我小孩應該真的會很吵#男的丟山裡養女的丟海裡養」吸引超過18萬人按讚。而不久前也宣布結婚的「前女友」許維恩，也出現在留言處大方祝福「恭喜～恭喜，生日快樂～也要幸福快樂哦～」同樣引起網友熱議。