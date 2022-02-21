情侶交往一段時間後，都會把另一半帶回家見父母，不過一名男網友表示，和女友交往3年多，女友目前23歲，為海運公司的船員，月薪16萬，交往初期父母都很喜歡她，但自從知道女友從事跑船工作後，就不斷地勸他分手，令他十分苦惱，上網尋求協助，沒想到反遭大批網友怒罵。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，自己今年30歲，女友則是23歲，兩人交往至今已3年多，女友的工作為某上市海運公司的甲級船員，一個月月薪16萬，雙方都有結婚共識，原PO說，女友的薪水加上自己的存款，兩人已有足夠的錢可以買新北的房子，「要不是女友幫忙，我想這輩子不可能買房結婚」。

原PO透露，和女友交往初期，對方只是某海洋科大的學生，家人也都很喜歡她，但自從知道女友畢業後從事跑船工作後，就不斷地勸他分手，認為跑船是男生的工作，再加上好幾個月才能回家一次，婚後一定無法照顧家庭和生子，「父母一直很希望女生能夠進家門當傳統媳婦，這些考量我都懂，但以我的工作收入要比女友高真的很困難，更別說買房養家，該如何說服父母接受她？」

貼文曝光後，原PO反遭網友圍剿，「自己家人自己去說服，不要造成女友的負擔」、「你父母腦子是不是進水了？該在家顧小孩的是原PO吧」、「你也可以在家顧孩子啊！為什麼一定是要女生在家顧孩子」、「所以你想跟她結婚，是因為她跑船有錢，可以幫你買房嗎？」、「是你跟她結婚，不是你爸媽好嗎？確定她有要跟你生小孩？」、「你想要一個買房的分母，父母想要一個傳統的媳婦，我只能勸你女友快逃啊」。