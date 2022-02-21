寒流發威，許多民眾想都躲在家點外送，冷到不想出門，但有民眾表示，點開外送平台準備訂餐時，發現每間店都顯示「自取」讓他不解，難道是沒人要送嗎？對此，外送員回應這情形有兩種可能，一是平台故障，二是天氣太冷錢少沒人要跑。

一名網友指出，昨天(20日)寒流來外送平台一整排店家都是自取，點不了餐。(翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」)

一名網友昨天（20日）在臉書「外送員的奇聞怪事」發文詢問，為什麼外送平台上的店家每間都顯示自取，「是現在沒人要送嗎？」文一PO出後釣出許多外送員留言解惑。

外送員指出，全部自取有兩個情況，第一系統故障，第二沒外送員，至於為何沒人要送，外送員紛紛留言吐露心聲，「寒流來天氣冷又下雨，你不想出門自然別人也不想呀，而且這天氣出去跑客訴率大幅提升」、「一單不到50元，一個小時賺200，這種天氣誰願意上班」、「辛苦出來跑還可能遇到兇他們給他們負評的客人，外送員當然不出門」、「沒加碼、爆單、下雨危險、視野不好，還要被客人疲勞，一單賺40元在家看劇實在」。

還有外送員分析，寒流來又下雨，連台北都出現缺外送員送餐的狀況，大概全台的外送員都在家休息不送了，所以平台上才都顯示自取，但也有可能是外送員少，爆單送不完先暫時關閉，「沒人，平台都暫時關閉了」、「爆單平台暫時關閉讓司機消化未取的餐點，這種情況等等就會開啟能訂餐」、「台中海線，太冷風大下雨，沒幾位夥伴上線」。