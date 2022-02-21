金管會持續推動綠色金融，據最新統計顯示，國銀截至2021年底對綠能科技產業放款餘額達1兆3817億元、年增1960億元或16.53％，保險業對綠能科技產業投資金額達1兆466億元、年增1436億元或15.9％，雙雙繳出良好成果。

金管會2017年11月提出「綠色金融行動方案1.0」，以7面向共25項措施鼓勵金融機構協助綠能業者發展，並因應環境、社會、公司治理（ESG）趨勢，於2020年8月推出「綠色金融行動方案2.0」，以3策略、8面向合計38項措施，協助推動綠色及永續發展產業。

據金管會最新統計，國銀截至去年底對綠能科技產業放款餘額達1兆3817億元，較前年底1兆1857億元增加1960億元。保險業對綠能科技產業投資金額達1兆466億元，較前年底9030億元增加1436億元。

此外，金管會證期局表示，2022年1月已有2檔綠色債券發行、發行金額54億元，較去年同期雙雙「掛蛋」明顯邁出腳步。截至1月底，累計已有77檔綠色債券發行、發行金額2064.75億元。