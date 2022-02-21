2022高雄市長選戰，面對尋求連任的高雄市長陳其邁，國民黨目前呼聲最高為國民黨台北市議員羅智強和無黨籍立委高金素梅，對此，有媒體認為，羅智強的外省背景與戰鬥色彩太濃，恐難在高雄討到便宜。其次，當年在馬王政爭中，羅智強幫前總統馬英九修理前立法院長王金平，因此，羅若參選恐難得到挺王的白派支持。

前立法院長王金平。(圖/本報資料照)

針對高雄市長選情，國民黨高雄市議員邱于軒14日力薦高金素梅，認為以高金身為原住民長期關注原民、弱勢，對上小英男孩的暖男陳其邁，她認為會碰撞出火花。另外，據悉，高雄多位藍營人士也和無黨團結聯盟主席林炳坤等人接觸，希望集合在野力量推薦高金素梅參選高雄市長。

港媒《中評網》今（21日）報導分析，認為高雄藍營基層屬意高金素梅參選原因如下：首先，羅智強的外省背景與戰鬥色彩太濃，在強調本土的高雄很難討到便宜。而具有原住民身分的高金素梅不僅具高知名度，也和原住民部落關係密切，其女性親和力形象不僅可爭取到泛藍及中間支持，淺綠選民也可能被挖過來。

其次，該報導指出，高金素梅從政以來一直跟王金平保持友好關係，雖然王礙於國民黨員身分，未表態是否支持高金參選，但只要高金參選，挺王的高雄白派也會支持。反而是羅智強當年在馬王政爭中，幫馬英九修理王金平，若羅參選恐難得到白派支持。