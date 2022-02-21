美國情資顯示，莫斯科下令指揮官繼續攻擊烏克蘭。

就在法國總統馬克宏昨（20）日稱已經說服俄羅斯總統普丁在烏克蘭邊境停火後，美國有線電視新聞網（CNN）、《華盛頓郵報》（Washington Post）等美媒報導，情資顯示，莫斯科已向俄羅斯指揮官下達命令，繼續攻擊烏克蘭，這項情資驅使美國總統拜登上周堅稱普丁已經做出入侵烏克蘭的決定。

CNN引述2名美國官員及1名熟悉美國情報的消息人士指出，莫斯科已向俄羅斯戰術指揮官及情報人員發布繼續攻擊烏克蘭的命令，這項情資是美國觀察烏克蘭局勢的好幾個指標之一，以此評估俄羅斯是否在可能進攻方面的準備進入了最後階段。

其他美國監控的指標還包含電子干擾及大規模網攻，不過消息人士說這些情形都還未觀察到。消息人士警告，莫斯科隨時可能撤回命令，這些情報也有可能是不實訊息，意在混淆、誤導美國及盟友。

美國官員指出，美國是在上周掌握到這項情資。美國總統拜登18日表示，他相信俄羅斯總統普丁已經做出入侵的決定。

美國國務卿布林肯表示，美國將抓住每一個機會，避免烏俄開戰。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日接受CNN週日節目「美國國情」（State of the Union）訪問時重申，「我們相信普丁已經做出決定」，他也補充，「不過直到坦克真的開始運轉、飛機起飛之前，我們會用每一個機會、每一分鐘，來看外交是否能阻止普丁繼續。」

《華盛頓郵報》引述好幾名匿名消息人士指出，拜登會如此自信斷言普丁已經做出入侵決定，就是根據這份情報，情報顯示莫斯科下達「全面攻擊」的命令。知情人士指出，美國是在俄軍及情報人員採取行動執行命令時獲得這項情報，而且是最近的情報。

拜登昨日針對烏克蘭局勢召開國安會議，與會者包含副總統賀錦麗、布林肯、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

賀錦麗昨日在德國慕尼黑接受CNN採訪時重申，「如同總統所說，我們相信普丁已經做出決定。」賀錦麗強調，美國及盟友仍持續試圖透過外交途徑解決這場衝突，不過這條路「愈來愈窄」了。

這個周末，俄羅斯持續稱烏克蘭計畫在烏東頓巴斯（Donbass）地區進行「大規模攻擊」，布林肯18日表示，烏東近期情勢升級是虛假挑釁的一環。