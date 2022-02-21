小編今天(21日)精選5件不可不知的國內外財經大事。不少具基本面的優質個股，經過之前一波拉回之後，投資價值已經浮現，買盤趁拉回之際，逢低布局具有基本面支撐或低基期個股；在18日台股盤面上，有包括長榮、欣興、萬海、長榮航、陽明、威剛、中華電、南電、晶豪科、大立光、裕民、東鹼、定穎、潤泰新等，成交量增加，而且股價逆勢收紅，並且吸引法人進駐。

【1】14檔法人力挺 後市唱旺

俄烏戰局詭譎，台股18日波動加劇，一度大跌近百點，惟危機入市者不少，包括長榮（2603）、欣興（3037）等14檔，吸引買盤勇於進場承接，行情呈價增量揚，並且擁法人買超，後市值得留意。

【2】貨輪海上起火 車市雪上加霜

滿載4,000輛歐洲車的貨輪上周在海上著火，導致供應鏈問題雪上加霜。今年1月美國消費者買新車有八成以上須付出超過製造商建議零售價格，這種趨勢短期恐難以緩解。

【3】英特爾新PC處理器大單 台積電緊握在手

處理器大廠英特爾18日召開分析師大會並揭露2022～2025年PC處理器技術藍圖，台積電3奈米及更先進製程晶片塊大單在握。英特爾預計明、後兩年推出的Meteor Lake及Arrow Lake將採用晶片塊（tiles）設計，其中繪圖晶片塊將採用台積電3奈米製程量產；2025年推出的Lunar Lake亦將釋出晶片塊訂單委由台積電代工，業界預估繪圖晶片塊將採用台積電2奈米製程投片。

【4】欣興牧德尖點法說 百鳥啼春可期

PCB廠欣興、AOI設備廠牧德、PCB鑽針廠尖點預計分別在23日及24日舉行線上法說會，在載板產業持續大好，以及整體PCB產業有望維持成長的趨勢下，有望聽到不錯的2022年營運展望。

【5】手機面板價格 Q2有望止跌回穩

第一季智慧型手機面板市場步入傳統淡季，a-Si面板因為新進者惠科殺價搶市，價格連續八個月下滑、來到近一年多以來的低點。而LTPS面板和AMOLED面板受惠於應用市場擴大，價格持穩。第二季手機進入新機拉貨潮，手機面板價格有機會止跌回穩。