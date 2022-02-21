陸軍花東防衛指揮部1名士官長2019年擔任某營區衛兵司令，不但縱放3名下屬擅自離營，自己也未告假、開車外出喝酒，事後遭軍方撤職、停止任用3年；他不滿提出行政訴訟，稱軍中私下外出俗稱「打小蜜蜂」是常見的事，長官也都睜一隻眼、閉一雙眼，最高行政法院則認為軍方決議於法有據，撤職確定。

判決書指出，楊姓男子2019年11月至12月間擔任某營區衛兵司令，卻在同年12月1日晚間9點逾越職權，准許3名留守士官兵不假離開營區，後來自己也開車離營，軍方知情後認定已影響部隊安全，決議將他撤職、停止任用3年，楊男提出訴願遭駁回，決定提出行政訴訟。

楊男表示，軍中每人不告假、短暫溜出營區是常有的事，俗稱「打小蜜蜂」，長官都是睜一隻眼、閉一雙眼，甚至被視為不公開的福利，若是一般公務員上班時被發現去便利商店，也頂多口頭訓誡，撤職已明顯違反比例原則，主張軍方應撤銷撤職決議。

陸軍花東防衛指揮部則反駁，楊男是擔任高階士官幹部，當時還是擔任大門衛兵司令，竟開車外出喝酒、處理私事，另外3名被楊男默許的3名士官兵均被記大過；最高行政法院認為，楊男不僅縱放3名士官兵不假離營，擔任衛兵司令時在勤務時間內逕自離營，軍方將他撤職、停止任用3年，處分於法有據。