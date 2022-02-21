在為了防堵新冠疫情而封鎖國境將近兩年後，澳洲在周一全面重啟國門，開放已經接種疫苗的旅客入境。

周一當日將有超過50架次的國際航班抵達澳洲，其中27架將降落在最大城市雪梨。因這場疫病而受到重創的澳洲觀光旅遊業與餐飲住宿業已經摩拳擦掌準備重建往日榮景。

澳洲旅遊部長Dan Tehan在雪梨機場表示，旅遊市場將迎來「非常強勁」的反彈，本周將有超過14000名旅客搭乘澳洲航空（Qantas Airways Ltd）班機來到澳洲。

旅遊業向來是澳洲最重要的產業之一，創造出的產值超過600億澳元（約430億美元），並貢獻澳洲約5%就業，但在澳洲於2020年3月為了防堵新冠病毒而關閉邊境之後，該產業也陷入癱瘓。

澳洲觀光出口委員會（Australian Tourism Export Council）常務董事Peter Shelley表示，這對我們旅遊業來說是重要的一天，是重振澳洲觀光業的第一步、也是最重要的一步。

隨著澳洲國境全面解封，其國內疫情似乎也已經度過高峰，過去3周住院人數穩步下滑。自去年11月底爆發Omicron變種病毒疫情以來，澳洲的染疫確診數暴增了約270萬例。目前該國因感染新冠病毒而病歿的總人數為4913人。