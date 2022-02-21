監察院日前出了一份調查報告，指北市府輕忽北農疫情、沒有積極篩檢、沒有及早阻斷傳播鏈，且未適時說明正確防疫資訊，造成民眾恐慌，引發民眾黨、柯市府反擊，而監察院長陳菊也意外被捲入戰火。「焦糖哥哥」陳嘉行指責民眾黨發言人楊寶楨、前北市府副發言人黃瀞瑩嘲諷陳菊的身材。對此，楊寶楨、黃瀞瑩也做出回應。

根據陳嘉行的截圖，楊寶楨留言「大菊為重」，黃瀞瑩則回覆「再重也要好好調查真相啊！」陳嘉行昨（20）日在臉書表示，沒有要批評誰也不需要民眾黨網軍出征給聲量，完全給網友與媒體評論。他說，陳菊是女性也是長輩，但民眾黨兩位女性參選人，在自己一篇攻擊監察院調查報告的臉書貼文留言處，嘲諷監察院長陳菊的身材。

楊寶楨留言回應，強調她與黃瀞瑩絕對不會去攻擊他人的身材，「只能說戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視了。這樣亂帶風向，對陳菊院長最沒有禮貌的人，事你，焦糖。」

黃瀞瑩則說，有時候超譯就跟「超買」一樣，是一種特殊技能，心中有鬼，看別人都是鬼，「像我就相信焦糖所說，真的沒有人會以金錢或其他利益，要逼他退選。我這篇留言很溫和，沒有要批評誰也不需要網軍出征給聲量，完全給網友與媒體評論。」並標註，「我相信你沒有」。

黃瀞瑩、楊寶楨留言回應陳嘉行。（圖／摘自臉書）

雙方你來我往，也引發網友爭論，有人則發現「大菊為重」等留言似乎被刪除了，並認為黃瀞瑩已迷失自我，「新政治原來這麼沒心」、「後生晚輩不懂謙虛學習，總學些旁門左道，選上又如何」。另有人則反問陳嘉行，「那說別人檳榔就可以？」「焦糖兄，打嘴炮，拉聲量是嗎？」