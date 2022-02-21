今年NBA灌籃大賽令人失望，名人堂球星俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）在場邊觀戰，他雖然沒有開口，但他臉上冷淡的表情被媒體與網友形容為「足以總結整場灌籃大賽」。奪冠的尼克隊托平（Obi Toppin）上去高舉獎盃致詞的時候，觀眾已經開始快步離席，場面有些尷尬。

Shaq over it already pic.twitter.com/JbzHoRMyZJ — Overtime (@overtime) February 20, 2022

歐尼爾賽後在IG貼圖表達自己的真實看法，照片中的他泡在池子裡享受，然後寫著：「我寧願自己在這裡而不是在灌籃大賽。」依照球迷網站《湖人日報》的說法，歐尼爾當年在球場上的暴力灌籃比這場大賽好看多了。

托平是當晚表現最佳的球員，對付那些不斷灌籃失敗的競爭者，他顯得游刃有餘。23歲的托平在尼克出賽兩個球季，平均上場15分鐘，5.6分、2.9籃板，對觀眾來說還很陌生。場邊似乎只有知名導演史派克李（Spike Lee）看得津津有味，史派克李是尼克隊的鐵桿球迷。

有球迷在歐尼爾IG上回應，認為是戈登（Aaron Gordon）這種飛人把觀眾胃口養大了。戈登在2020年灌籃大賽多次滿分50分殺到加賽，還爆出評審韋德（Dwyane Wade）最後「10分只給9分」的風波，引起許多話題。

本屆灌籃大賽最高分為47分，托平的決賽對手托斯卡諾安德生（Juan Toscano-Anderson）連續兩灌都不滿40分（總分75），遭到托平輕易擊敗。推特還有球迷嘲笑說，托平最後一灌只要用一個上籃就能贏了。