又有屁孩大鬧賣場！一名網友在網路分享一段13秒影片，影片中4名年輕人在好市多賣場裡玩手推車，其中1人坐在推車內，同行的友人用力一推，下秒直接撞上商品貨架，發出巨大聲響，嚇壞不少正在採買的民眾，影片引發網友熱烈討論，痛批「腦殘的就會跟腦殘的玩在一起」。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆料公社》分享13秒短片，只見在好市多賣場裡，一名年輕男子坐在手推車裡，同行的3名友人突然用力一推，坐在推車內的男子連人帶車直接撞上旁邊的商品貨架，瞬間發出巨大聲響，嚇到不少正在採買的民眾。

屁孩坐好市多推車撞貨架 12秒影片曝網全氣炸：腦殘

影片中可聽到他們的嘻鬧聲，事後他們更開心地將影片上傳至個人IG，遭到其他網友轉傳，轉發的原PO直言「誰家的猴子…」。

影片曝光後，網友看得直搖頭，「前幾天才發生有猴子直接吃迴轉帶上的壽司，今天是另一群猴子到大賣場玩推車」、「怎麼沒衝撞貨架後飛出去，應該要這樣發展的」、「就不要下次直接撞到老人或小孩，我看你們還笑不笑得出來」、「果然是物以類聚，腦殘的就會跟腦殘的玩在一起」、「等撞上另一群8+9，又會是另一段故事的開始，我要看到血流成河」。