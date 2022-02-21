藝人王力宏去年宣布與妻子李靚蕾離婚後，便爆發出召妓、語言暴力等一連串醜聞，就連雙胞胎女團By2中的妹妹Yumi也捲入其中，一度被暗喻成兩人婚變的第三者，使她全面暫停演藝工作，事業瞬間跌入谷底。而多個月過去，近日在網路上傳出王力宏與李靚蕾已順利簽字離婚，Yumi則是被人發現「3度改名」再度引發網友熱議。

Yumi去年捲入王力宏與李靚蕾的婚變時，她曾多次發出聲明否認介入對方的婚姻，還意外透露她過去曾與王力宏交往過的內幕，讓網友相當震驚，但外界仍不願意相信她，在網路上罵聲不斷，之後就傳出Yumi因此疑似輕生被送往醫院的消息，她還數度被媒體拍到康復後與姊姊現身機場時的憔悴模樣，讓粉絲們相當不捨。所幸，今年開始她已逐漸恢復平靜，還曾更新抖音影片向粉絲們搞笑拜年，並PO出去滑雪旅遊的照片，讓大家鬆了一口氣。

不過，近日Yumi卻被眼尖的網友發現，在王力宏與李靚蕾被挖出已成功離婚同時，她也將微博上的名字悄悄換掉，由原本的「孫雨」改為「孫陌」，IG上的自我介紹欄則是先改孫陌又改回孫雨，讓不少人猜測她將重整旗鼓。事實上，這是Yumi第3次改名，剛出道時她的中文名為白緯玲，後來才改為孫雨，如今又改成孫陌，讓網友們霧裡看花，也有不少粉絲支持她重新出發。