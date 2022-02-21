●油價急升 美股添憂

雖然俄國宣稱部分軍隊已經從烏克蘭邊境撤離，但西方國家咬定俄國仍在伺機而動，正在尋找師出有名的藉口。此外，烏克蘭東部地區持續傳出烏軍與親俄勢力交火的消息，烏東親俄地區領導人周六（19日）發布全面軍事動員令進入備戰狀態，美國總統拜登則表示，他確信俄羅斯總統普丁已經決定在未來幾天內攻打烏克蘭。英國首相強森在出席慕尼黑安全會議後表示，俄羅斯計畫發動1945年以來歐洲最大規模的戰爭，且所有跡象都顯示這個計畫已經展開。

一旦俄羅斯真的入侵烏克蘭，美國的能源價格將變得更為昂貴，這將推升企業成本與消費者的生活成本，導致消費者信心受挫、企業縮減投資力道，使經濟前景蒙上陰影；油價大漲將使美國炙熱的通膨如火上澆油，令投資人更加擔憂聯準會必須採取更為激進的手段抑制通膨，這都將給華爾街股市帶來更多麻煩。

美國1月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲7.5%，超出市場預期的年漲7.3%，並創下40年來最大年漲幅。其中，能源價格大漲27%，尤其令人關注。截至1月，美國的消費者年通膨率已連續4個月處於6%以上。

美國1月生產者物價指數（PPI）年漲9.7%，超出經濟學家預估的年漲9.1%；與去年12月相比，1月PPI上漲1%，創下8個月來最大月漲幅。Amherst Pierpont Securities LLC首席經濟學家Stephen Stanley表示，通膨已經隨處可見，上漲的範圍似乎正在擴大，上漲的動能也在增強。

生活成本飆升已經讓美國民眾叫苦連天，而俄烏危機可能導致美國年通膨率飆破10%，為1981年10月以來首見。RSM首席經濟學家Brusuelas警告，一旦油價站上每桶110美元大關，那麼在接下來12個月內，美國的消費者物價將再上揚2.8個百分點，將推升年通膨率一舉跨過10%門檻。

生活成本不斷攀升重創美國消費者信心。雖然數據顯示美國1月零售銷售額月增3.8%，創下10個月來最強勁的增長，但美國2月消費者信心卻創下2011年10月以來的逾10年新低。

有「新債王」之稱的Doubleline Capital創始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）曾警告，美國市場已經開始閃爍一連串經濟恐將陷入衰退的信號，其中即包括美國2月消費者信心崩跌，以及美國債息曲線可能重現「倒掛」現象。

原油價格上漲帶動燃油成本攀升。美國汽車協會（AAA）表示，截至周二（15日）全美普通汽油平均價格為每加侖3.50美元，較一周前的3.46美元進一步上揚，與一年前相比更上漲了將近1美元。專家警告，隨著俄烏局勢升高，一旦油價站上任何3位數，美國的汽油價格很快就會翻倍漲至7美元。Energy Word創始人Dan Dicker預估俄烏衝突可能將原油價格推升至每桶150美元。

牛津經濟研究院表示，原油價格持續每上漲10美元/桶，美國的總體CPI年增幅就會升高約0.3個百分點。油價上漲，消費者通膨首當其衝，將使聯準會採取更激進手段的壓力進一步升高。

DWS Group美洲投資長David Bianco表示，在一般情況下，原油價格每上漲5美元，標普500指數整體每股盈餘將增加約1美元，因為油價上漲給能源公司帶來的好處將勝過對航空等產業的拖累，但這部分估將貢獻今年標普500指數成分股整體獲利僅約0.4%。

今年以來，標普500指數下跌逾8%，而能源股則上漲22%。

然而油價現在已經來到7年高點附近，能源股占比卻遠遠低於10年之前，一旦油價持續走升，對通膨的擔憂可能蓋過這些微薄的獲利增長。Bianco表示，在經濟沒有衰退的情況下，油價上漲將帶動標普成份股整體獲利，但不會像過去那麼多，你絕對不會希望在聯準會對抗通膨時看到油價持續上揚。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，如果油價漲破每桶125美元，且在這個價位停留一段時間，股市真的會遇到大麻煩，因為這將導致已經高漲的通膨更為過熱，聯準會勢必得更加激進，對股市而言，這絕對不會是一個令人愉悅的情景。(2-2)