《看台報告》記者平克斯21日搶先爆料，湖人總管佩林卡在交易截止日前夕，斷然拒絕火箭用沃爾與伍德，跟湖人交易韋斯布魯克、荷頓塔克與1個2027年首輪選秀權，這讓身為沃爾經紀人的王牌經紀人瑞奇保羅相當不滿，甚至考慮「報復」！

佩林卡在今年交易截止日期間毫無動作，引發外界不少批評，但他重申自己在交易截止日前夕，有跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯討論過，隨後卻被美媒爆料打臉，強調仍因湖人不願放棄2027年首輪籤，才讓這筆交易告吹。

如此一來，也是詹姆斯、安東尼戴維斯兩大湖人球星經紀人的瑞奇保羅，跟佩林卡之間關係正式陷入冰點，瑞奇保羅更是詹皇的好友兼合夥人，如今佩林卡得罪了瑞奇保羅，想必日後在談判詹皇與戴維斯續約之際，瑞奇保羅絕對會想辦法為難。

從湖人拒絕這筆交易，更可看出佩林卡「頑固」個性，畢竟韋斯布魯克早已被外界認定不適合湖人隊型，甚至還被湖人總教練佛格在末節冰了好幾場，佩林卡卻完全不想解決這個問題，只想先打完這個球季再說，難道他還認為湖人本季會有奇蹟嗎？