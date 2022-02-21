法國政府今（21）日表示，針對烏克蘭局勢，美國總統拜登及俄羅斯總統普丁已經「原則上」同意舉行峰會，但只有在俄羅斯不入侵烏克蘭的情況下，峰會才會舉行。
路透社報導，法國總統府發布聲明表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議拜登與普丁召開峰會，美俄雙方已經「原則上」同意接受就烏克蘭問題舉行峰會的提議。
聲明指出，美國國務卿布林肯及俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將在24日會晤，屆時兩人必須準備好實質內容。
「（峰會）只有在俄羅斯不入侵烏克蘭的條件下舉行。」
法國總統府指出，馬克宏將協助準備討論內容。
白宮隨後也證實消息，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登已經原則上同意，在下周兩國外交部長會晤後，以及如果侵略行為沒有發生的話，就烏克蘭危機與普丁舉行峰會。
莎琪重申：「目前俄羅斯似乎仍持續就很快全面攻打烏克蘭進行準備。」她說，如果俄羅斯選擇開戰，美國也已經準備好祭出快速且嚴重的後果。
白宮也表示，拜登將會在24日線上參與七大工業國集團（G7）領袖會議，商討烏俄局勢。
英國《衛報》（The Guardian）報導，馬克宏昨（20）日深夜兩度與普丁熱線，兩人一共詳談將近3小時，期間馬克宏短暫與拜登熱線15分鐘。
（持續更新）
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