法國政府21日表示，針對烏克蘭局勢，美國總統拜登及俄羅斯總統普丁已經「原則上」同意舉行峰會。圖為2021年6月拜登與普丁在日內瓦會面的照片。（資料照／美聯社）

法國政府今（21）日表示，針對烏克蘭局勢，美國總統拜登及俄羅斯總統普丁已經「原則上」同意舉行峰會，但只有在俄羅斯不入侵烏克蘭的情況下，峰會才會舉行。

路透社報導，法國總統府發布聲明表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議拜登與普丁召開峰會，美俄雙方已經「原則上」同意接受就烏克蘭問題舉行峰會的提議。

聲明指出，美國國務卿布林肯及俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將在24日會晤，屆時兩人必須準備好實質內容。

「（峰會）只有在俄羅斯不入侵烏克蘭的條件下舉行。」

法國總統府指出，馬克宏將協助準備討論內容。

白宮隨後也證實消息，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登已經原則上同意，在下周兩國外交部長會晤後，以及如果侵略行為沒有發生的話，就烏克蘭危機與普丁舉行峰會。

莎琪重申：「目前俄羅斯似乎仍持續就很快全面攻打烏克蘭進行準備。」她說，如果俄羅斯選擇開戰，美國也已經準備好祭出快速且嚴重的後果。

白宮也表示，拜登將會在24日線上參與七大工業國集團（G7）領袖會議，商討烏俄局勢。

英國《衛報》（The Guardian）報導，馬克宏昨（20）日深夜兩度與普丁熱線，兩人一共詳談將近3小時，期間馬克宏短暫與拜登熱線15分鐘。

（持續更新）