國民黨台北市議員羅智強日前發起400公里謝票之旅，昨在臉書預告將和立委高金素梅合體後，嗨翻支持者，稱讚這是國民黨內強大組合。今日一早，羅智強放出和高金素梅合體照，羅感性表示，謝謝高金素梅一起走這段為台灣未來而走的路。

羅智強今（21日）在臉書貼出和高金素梅合體的照片，表示謝謝高金素梅專程來到彰化溪州，和他一起走一段風雨之路，這是為民主制衡而走，為台灣未來而走。

羅智強稱，此行高金素梅跟他說，「唯有了解這塊土地發生了什麼事情，這塊土地上的人民才會真正的彼此相愛」。因此，高金素梅還帶了作家楊渡，陪著他們，當他們走過西螺大橋的時候，楊渡要告訴他們，這座橋上曾經發生了什麼故事。羅直言，低溫、寒風、陰雨，這一路並不好走，但希望、信心、勇氣，「讓我們更加堅定意志地走下去」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「加油！感恩有你們」、「在這塊土地上，是您們的勇敢讓民主不動搖！各位辛苦了，保重」、「永遠永遠支持你們，謝謝你們在這麼寒冷的天氣，風雨無阻的前進，為民主奮鬥」！