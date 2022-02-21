2月18日全體上市公司總市值為56兆5262.56億元，較前周五（11日）總市值減少2413.76億元，周減幅為0.43％。國票投顧本周看好四大題材類股，包含：ABF股、散熱股、鋼鐵股、記憶體股等，預期本周指數在17800-18350點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.Fed公布的會議紀要並未暗示3月將升息2碼，也沒有提及後續每次FOMC決議都會升息，鷹派立場不如市場原先預期的強硬，情況有利國際股市維繫高檔。

2.本周將有不少公司法說會，包含近期盤面熱門股欣興、旺宏、義隆等，可望帶動市場氛圍，提供大盤強勁信心及支撐表現。

3.莫德納CEO認為，疫情正接近最後階段，未來病毒的變異有80％機率往弱化方向發展，另全球新增確診數比起前一週下降19％，疫情高峰似已過去，加上解封成為國際趨勢，疫情復甦的受惠股將有持續表現的動能及契機。