MWC 2022世界行動通訊大會訂2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，宏達電(2498)董事長暨執行長王雪紅再次受大會邀約擔任專題演講嘉賓，講題為「Delivering a New World開創一個新世界」。

MWC(世界通訊大展)每年二至三月於西班牙巴塞隆納舉辦，宏達電今年在Hall 7租下攤位參展，此次參展產品可望將虛擬實境全系列展品一併展示外，5G行動專網及邊緣雲端運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3與VIVE Flow等相關應用內容也將同步展出，積極搶攻全球虛擬實境的展覽、演示、教育與虛擬協作等領域，宏達電將由歐洲員工為主、參加全球通訊業界的年度盛會。

MWC由GSM協會主辦，主要有全球手機廠商、軟硬體廠商、電信業者、創新應用團隊及無線通訊產業專家學者等參與，透過展示新產品、服務和討論行動通訊產業趨勢與技術。