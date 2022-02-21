去年 11 月，Louis Vuitton (LV) 男裝設計師 Virgil Abloh 的離世震驚了整個時尚圈，而他在最後一場 2022 春夏大秀上推出的「LV X Nike Air Force 1」聯名球鞋，也成了他的代表作之一。

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近日，在蘇富比慈善拍賣會上，200 雙超珍貴的 LV X Nike AF1 鞋款皆已賣出，最終吸引逾 10000 個總投標，總成交金額高達 2530 萬美元（約新台幣 7 億元），比原先預估的拍賣總價 300 萬美元高出八倍多，正式刷新運動鞋與時裝類賣場的拍賣紀錄，同時也是參與人數最多的一次。

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其中，冷門「鞋碼5號」甚至因為只有一雙，最後以 35.2 萬美元（約新台幣 980 萬）的驚人數字落槌；競爭者最多的則是「鞋碼 8 號」，投標總數共超過 1400 個，而總價值最高的為「鞋碼 9 號」，26 雙拍品的總價值為 340 萬美元。

另值得一提的是，本次拍賣也反映了球鞋市場的目標趨勢，明確落在「年輕族群、亞洲國家」：

▪約 30% 競投者來自亞洲

▪逾 66% 競投者在 40 歲以下

▪逾 50% 買家在 40 歲以下

▪40% 買家來自亞洲

▪44% 競投總額來自亞洲競投者

▪亞洲藏家平均年齡為 35 歲

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此一聯名鞋款，是採小牛皮材質製作，並結合 LV 招牌的大地色調與棋盤格老花圖樣，且都會附上一個手提行李箱，沿用了 Nike 的橘色鞋盒顏色，再刻印上 LV 經典老花，並掛上白色 Swoosh 勾勾吊飾，2 大品牌的招牌設計相輔相成。

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拍賣會結束後，LV 也宣布會將收益捐給 Virgil Abloh 創辦的助學基金會，向學業成績優異的黑人、美國非裔或非裔學生提供獎學金，延續這位偉大設計師的精神。