Suns star Chris Paul has suffered a right thumb avulsion fracture and will be re-evaluated in six to eight weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2022

就算太陽後衛保羅21日預計將以詹姆斯隊全明星球員身分上場一些時間，卻擋不住他傳出傷停噩耗，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，保羅將因右手拇指撕脫性骨折傷勢，將等到6到8個禮拜之後重新評估，幾乎等同例行賽提前報銷。

保羅這個傷痛消息，無疑對於目前位居聯盟與西區龍頭的太陽來說，是個空前噩耗，畢竟太陽本季目前可以拿下48勝10敗，最主要的功臣還是身為聯盟助攻王的保羅，如今隨著例行賽僅剩7周時間，保羅缺席6到8周幾乎等於要等季後賽才能打了。

保羅本季替太陽打了58場例行賽，平均拿下14.9分、10.7助攻與4.5籃板，卻在前役跟火箭的比賽，不小心遭到火箭前鋒泰特用力打到右手，當時就已傳出傷勢不太樂觀，沒想到如今變成至少缺席6到8周，恐怕這也遠超過保羅自己的預料之外。

唯一值得讓太陽慶幸的是，上個月23日手腕受傷缺席至今的替補後衛佩恩，可望在全明星周末結束之後傷癒歸隊，預計他將扛下保羅缺席後的先發位置，腳踝扭傷的沙梅特，也有可能跟佩恩同時宣告傷癒歸隊。