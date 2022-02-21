經濟部投審會統計，2018年中美貿易戰開始以後，台商對大陸和新南向國家的投資金額巨變，2018年台商對大陸投資金額達84.9億美元，對新南向國家投資21.6億美元；而至2021年底，台商對大陸投資金額降至58.6億美元，對新南向國家投資增加至58.1億美元。新南向國家中，印尼繼越南之後，為台商爭先進駐的市場。以紡織業而言，成衣大廠儒鴻(1476)和聚陽(1477)將印尼列為重點，而加工絲業者力麗則在2017年取得PT Taroko位於印尼的廠房，力麗印尼力寶隆廠區位於中爪哇的Purnakarta，距離雅加達僅約85公里，廠區土地面積約55公頃。在疫情逐漸趨緩下，力麗副總陳漢卿本周即將前往印尼就廠區未來進一步規畫進行勘察。

問：力麗印尼力寶隆目前在印尼的生產線布建情況？

答：印尼力寶隆的生產線目前針織機台約116台，平織機台85台，染整有5條定型機。未來染整定型機會再增加3條線。印尼產能全開的月營收約1億元，產品有7成是外銷，但中長期會調整為內銷為主。

印尼力寶隆雖然在印尼的廠區土地達55公頃，但實際使用只有約15公頃左右；尚有約40公頃仍然閒置。所以40公頃的閒置土地，除了規畫自建廠房，也不排除出租、合建甚至是出售的可能。目前印尼力寶隆由力麗持股7成，力鵬持股3成，員工數約668人，台幹人數僅約8人左右。印尼力寶隆將增建加工絲生產線，初期先規畫1200噸，自用和外售占比各半。

問：印尼相較東南亞國家的設廠優勢？

答：近幾年台廠搶進越南已經造成越南工資、土地成本節節上升，相對上印尼在建置成本具有優勢；泰國的人工成本高，緬甸和柬埔寨的人口數太少，越南罷工風氣盛且水、電基礎建設略為不足。印尼2.7億人口具有人口紅利，內需市場大，且人均GDP在東南亞國家屬前段班，還有水力充沛優勢。印尼力寶龍臨近印尼最大水庫，雖然水力發電不能算是綠電，但可以列入「減碳」項目。最後是關稅的優勢，印尼出貨到日、韓等地零關稅。

問：力麗未來的生產重心？

答：力麗在去年處分彰化芳苑2筆土地，交易相對人為瑞曼迪斯循環科技股份有限公司，處份利益3.6億。剛提到，印尼生產的諸多優勢下，未來印尼會是力麗的生產重心。印尼力寶龍以零關稅供應東南亞國協與日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭等就近供應日本優衣庫、艾瑟士，前三大家飾、H&M、愛迪達、NIKE等。力寶龍去年也已經獲H&M、愛迪達、NIKE的認證，成為品牌廠的合格指定代工廠。今年印尼力寶龍就可以看到轉虧為盈。

問：去年力麗前三季已經轉虧為盈，主要因素？

答：除了產品報價上漲帶動外，力麗持續調整產品結構，增加工繳較高的產品占比，拉高毛利率。公司去年將產品線進行調整，大宗規格的POY停產，而紡用粒月產能提升至7500噸，瓶用粒月產能亦提升至8~9000噸。

力麗今年1月營收10.48億、年增39.71%，創歷史同期次高。其中將近9億元是力麗母公司，子公司印尼力寶龍營收約0.75億元，子公司力傑能源（煤炭）營收0.9億元，力寶龍（品牌）0.04億元。

法人看好今年力麗的營收和獲利同步成長，在售價面，受到產品結構調整以及反應上游原料價格走高，法人估首季力麗產品平均售價將再調漲2~3元新台幣。