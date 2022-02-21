台股加權指數21日開在18196.40點，權王台積電（2330）開低在633元，壓抑指數向下，買單拉抬貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），漲幅在1～2％之間，航運、造紙、鋼鐵、電器電纜及電機機械等指數也上揚，使指數跌幅未進一步擴大，台股早盤下挫逾70點。

烏克蘭緊張局勢加溫、美國警告俄羅斯可能發動侵略行動，促使投資人趕在長周末前拋售高風險資產，美國四大指數18日全面走低。美國股市21日將因華盛頓誕辰紀念日休市一天。

道瓊工業平均指數2月18日終場下跌0.68％（232.85點）、收34079.18點，創2021年12月1日以來收盤新低；周K線下跌1.9％。那斯達克指數下挫1.23％（168.65點）、收13548.07點；周K線下跌1.76％。

費城半導體指數下挫1.12％（38.3點）、收3384.30點；周K線上漲0.57％。

統一投顧指出，烏俄邊境緊張，情勢仍不明朗，短期全球金融市場動盪難免。台股雖然收復萬八關卡並站上月均線，但技術面觸及下降趨勢線的上攻反壓，且本周五MSCI季度調整生效，壓抑指數表現空間。

不過，聯準會會議紀要未有更加鷹派訊號，加上台股基本面良好，操作上建議選股不選市，謹慎選股，逢低布局。選股以PCB、記憶體、航運股、高殖利率概念股為首選。