冬末春初，浪漫的草莓季節又到了！行政院農業委員會農糧署北區分署表示，冬季是草莓盛產的季節，除了苗栗大湖草莓外，臺北市內湖區也是北部地區重要的草莓產地，主要產季為每年12月至隔年5月（盛產期為3、4月），因北部雨水多，種植草莓大多搭配溫網室、高架栽培設施，遊客採果時，不必擔心下雨或田間泥濘，就算下雨天也可享受採果樂趣。

安心安全又好吃，觀光採果真放心

北區分署說明，內湖區草莓種植面積約4.1公頃，多分布在碧山路（白石湖休閒農業區）、大湖街及安泰街一帶，主要供觀光採果，栽培品種有常見的「香水草莓」、「桃園3號」、「桃園4號」以及地方品種「內湖一號」，每個品種的口感、甜度及香氣各有其特色。

北區分署指出，最值得一提的地方品種「內湖一號」，由於抗病性較其他品種為佳，在內湖地區種植比例最高，其口感稍微偏酸，可是甜度也很不錯，配合上草莓的香氣，酸V酸V的口感，又有「蘋果草苺」之稱。此外，該分署為保障消費者吃的安全，與內湖區農會積極輔導草莓農友加入有機驗證及產銷履歷驗證，目前內湖區草莓通過有機驗證約0.6公頃、產銷履歷驗證約1.2公頃，在農友用心栽培及第三方驗證機構把關下，體驗採果安全安心有保障。

酸甜營養好滋味，戀上酸甜莓好時光

北區分署長王安石指出，酸酸甜甜的草莓營養豐富，含有果糖、蔗糖、檸檬酸、維生素C、膳食纖維及鈣、磷、鐵等礦物質，是大人小孩都喜愛的人氣果品。每一顆草莓都是農民細心呵護的成果，很怕碰撞，民眾採草莓時可以挑選色澤鮮紅的草莓，捏著蒂頭上方的莖剪取，盡量不要碰到果實，避免太用力捏到果肉，造成擠壓易爛，影響存放草莓品質。

從臺北市中心到內湖各草莓園，車程大約30分鐘，無須舟車勞頓，當地草莓園除提供現場採果外，也有好玩有趣的農業體驗活動，或是品嚐草莓冰淇淋、草莓奶酪、草莓養樂多等多項草莓相關商品，是個適合親子、家庭、情侶或朋友聚會旅遊的好去處，歡迎大家假日一同前來內湖區觀光果園採果，享受好玩又好吃的「莓」好時光。