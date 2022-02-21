彰化縣和美分局21日上午宣布偵破丟丟妹李明珊叔叔住處，遭蒙面歹徒持槍上門洗劫強盜案，鎖定犯案的48歲楊姓主嫌和24歲李姓共犯，20日凌晨的攻堅圍捕行動中，48歲楊男持槍自轟倒臥駕駛座血泊中，棄械投降就範；楊嫌送醫後於今天上午8時許宣告不治；全案依強盜罪及槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，這起持槍強盜案，發生在大年初四，2名蒙面歹徒持槍闖入伸港鄉一處賭博場所強盜財物，由彰化縣警察局長吳坤旭指派刑大、保安警察隊與和美分局共組專案小組，報請彰化地檢署指揮偵辦。丟丟妹父親李慶福日前鑿親自出面澄清，是弟弟一位貿易商朋友被搶走約20、30萬元。

兩名搶匪計畫縝密，犯案過程所用的車輛未懸掛車牌，藉以逃避警方「天眼防衛網」路口監視器系統；不過專案小組成員調閱系統畫面，積極過濾、比對相關資料，依然釐清2人逃逸路徑，並掌握相關涉案事證。

刑警大隊長許忠彥表示，專案小組經抽絲剝繭後掌握兩名可疑嫌犯身分，成員經多日的跟監埋伏，前天掌握楊姓主嫌行蹤，一路尾隨跟監至雲林縣內某家汽車旅館，見時機成熟，昨天凌晨以特殊任務警力發動攻堅。

當時楊姓主嫌開車載女友進入汽車旅館屋內停車，警方立即上前攻堅，圍捕過程中，楊嫌在車內開槍，警方立即回擊兩槍，隨後上前查看，赫然發現楊嫌已持槍自戕，並倒臥在駕駛座渾身是血，送往雲林基督教醫院搶救，今天上午宣告不治。

警方同步發動拘提、搜索，24歲李姓共犯昨天下午在台中龍井租屋處落網，警方並起獲作案用改造霰彈槍及手槍各1把，霰彈12顆、子彈92顆、蒙面頭套、作案時穿著衣物，及贓款13萬元現金等證物。