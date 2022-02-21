自費住防疫旅館標準不一惹議，中央宣布追認2個月的隔離費，桃園市長鄭文燦21日主持防疫會議提到，從去年12月14日至2月17日，桃園共有490人住防疫旅館，市府提供每天2000元平價公費的防疫旅館，衛生局也受理補助，每人上限是2000元補助，1＋14天共補助3萬元，透過擴大匡列也證明能防堵Omicron的快速傳播。

鄭文燦說，1月開始的機場群聚感染事件，在桃園有主要3條傳播鏈，監測期會到2月25日，市府會在2月底評估，確保社區安全情況，雖然上周有航警確診情況，市府第一時間匡列居隔，雖然居隔期有同住家人確診，但社區都已無風險，證明就算Omicron傳播快，仍要做到快速、正確、有效的匡列居隔，建立社區防火牆，就能確保社區安全，至於航警孫女確診，其就讀的喬幼幼兒園19日332位師生二採，PCR檢測都陰性。

「收斂、甚至進一步清零仍是我們的目標！」鄭文燦直言，機場所在地在桃園，機場免不了有確診事件，桃園就會有社區足跡，因此仍要保持社區監測，強調疫情收斂但社區監測仍會繼續進行，會保留桃園中路運動公園跟中壢中正公園2採檢站，昨天共採檢87位，至今一共採檢10萬1181人，各醫療院所發現疑似個案也要進一步PCR採檢確認。

桃園也統計3類別居家隔離人數，從12月14日到2月17日，在集中檢疫所隔離有4106位、一人一室在家隔離有6632位、防疫旅館則有490位，鄭文燦說，從1月開始，市府提供每天2000元平價公費的防疫旅館給隔離者，如果市民被匡列居隔在防疫旅館，衛生局也受理每天2000元上限的補助，並以「1＋14」天計算，15天共3萬元。

鄭文燦說，這次匡列居隔採取大範圍匡列方式，包括同住家人、同一職場、同班同學、或同餐廳共同時段用餐，確保Omicron的快速傳播模式不至於擴大傳播鏈，目前也證明這方案是有效的，Omicron傳播鏈經過幾輪傳播後還是可以收斂。

鄭文燦也重申疫苗施打仍然非常重要，桃園3劑施打率都略高於全國，第23期預計在2月21日至27日接種，桃園提供17萬2585劑疫苗，共預約11萬7001劑，預約率67.79％，除了醫院診所，22、25、26三天也開設37個社區接種站提供接種。目前各級學校教職員工3萬1153人，已有3萬0748人完成二劑、約99.34％，完成三劑則有2萬5888位、約88.82％，部分教職員工施打還沒間隔12周，到達後會市府會協助盡快完成第三劑。

鄭文燦也提到環保局執行防疫清消任務非常辛苦，完成足跡熱點、市場、車站、學校、接種站、採檢站清消，宣布要給予獎勵金，統計有257位同仁，按照值勤頻率分三級給予3000、5000、8000元獎勵金，希望肯定和激勵士氣，感謝防疫清消人員。