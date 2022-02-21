寒流凍全台，氣象達人彭啟明表示，入冬以來最冷的一波冷空氣今天起逐漸減弱，氣溫緩慢回升，但要顯著回溫要等到周四（24日），且周六開始的228三天連假，北部氣溫回升到16至22度，中南部17至24度，有春天回溫的感覺，還可以見到睽違已久的陽光。至於這波寒流結束後，是否還會有更強寒流襲台，他表示，目前看不到。

寒流發威，全台累計19日、20日兩天總計74人猝死，馬祖還創18年來首度下冰霰，台灣本島各縣市氣溫也都只剩8至10度，全台民眾冷到怕，更緊張這波寒流結束後是否還有下一波，彭啟明表示，目前還看不到有下波寒流的訊號，至於這波是否會是今年冬天最後一個寒流？他則說有機會。

彭啟明表示，這波寒流在昨天（20日）傍晚氣溫探到最底，台北市氣象站最低溫到10.3度，今天起氣溫緩步回升，但速度非常慢，今天到周三（21至23日）各地高溫僅15至18度，濕度仍高，體感溫度變化不大，仍會覺得寒冷，加上周三（23日）北方冷空氣略增強、鋒面接近，雨勢略多，溫度再微降，北部約13-15度，中南部14-20度。

彭啟明表示，顯著回溫要到周四、周五（24、25日），以及這個周末228連假期間，北方冷高壓顯著東移出海，整個大環境改變，北部會到16-22度，中南部17-24度，和目前寒冷相比，會有春天回溫的感覺。

降雨部分，今天到周三（21至23日）台灣各地仍持續有雨勢，周四水氣減少，可以看見陽光的時機點在周末及下周一（25至28日），因此228三天連假都是好天氣，可見到久違的陽光，但春天天氣變化快，仍要持續觀察。