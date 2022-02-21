已加入民進黨的網紅「焦糖」陳嘉行，有意參選台北市議員，並在去年自爆自己聲量太高，有其他參選人出錢要他別選，遭檢舉違反選罷法，豈料近日判決書曝光，陳嘉行到案竟稱「沒這回事」，遭網友罵翻，連昔日好友陳沂也忍不住開罵人品太糟糕，更直言「政治不是他這種腦袋能玩得起的」。

陳沂連日在臉書PO文指責陳嘉行，18日她貼出判決書表示「這個是真的嗎？如果是真的，那焦糖哥哥陳嘉行人品真的很差，為了選舉去造謠欸。」陳嘉行則留言要陳沂不用擔心，並稱自己是以證人身分去說明，「我出來選有好多人很緊張，也不曉得在緊張什麼。娛樂新聞不清楚政治生態，其實也沒什麼關係，講清楚就好。」自己也在受訪時講過了，「查一下就知道真相，不難啦！」也謝謝陳沂關心，「我必須說我出來選舉是正確的，妳不曉得我現在很有成就感，這跟政治立場無關，也跟錢沒有關係。」

沒想到，陳嘉行19日又烏龍爆料，稱民眾黨立委蔡壁如跟民眾黨代表在「市長官邸」密會，指「黨工寄生立法院，全台灣人納稅養民眾黨的概念」。陳沂當天又透過臉書批陳嘉行「繼續不查證，亂帶風向亂放話，還被蔡壁如打臉真的有夠丟臉！」

而昨（20）日陳沂在臉書表示，這幾天大家很貼心問她，看到陳嘉行變成這樣應該很難過嗎？陳沂說，當初得知陳嘉行有意參選時，自己花了3小時想勸退他，「我講話可能很殘酷，我說政治不是他這種腦袋能玩得起的。他要玩政治，最後的結果就是會變成犧牲羊，他的未來我都預見了」、「像那種腦袋不聰明又忠心耿耿的人，最適合養來當看門狗，要是出什麼事就送他去獻祭。」

若陳嘉行執意要參選，陳沂坦言，自己並不祝福，「我不希望你變成自己討厭的那種大人，雖然現在已經是了。」